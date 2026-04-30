İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Büyükşehir cephesi ile AK Parti cephesi arasındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda karşılıklı yapılan açıklamalar ve eleştiriler, İzmir siyasetinin gündemini belirliyor. Bir eleştiri de AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan geldi. Bursalı, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıklamalarını paylaşarak kendisini hedef aldı.

Cemil Tugay ne dedi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamasında, "En büyük isyanım insanlarımızın uğradığı haksızlıklaradır. Sefaletedir, işsizliğedir, yokluğadır, yoksulluğadır. Bunu kabul edemiyorum. Uzun zamandır siyaseti sadece algı çalışmalarıyla yapıyorlar. Ben sizin yalanlarınıza cevap vermekten yoruldum. İzmir için söylüyorum. O kadar çok yalan söylüyorsunuz ki, organize yalan söylüyorsunuz. Ondan sonra milletvekilleriniz, siyasetçileriniz, il ve ilçe başkanlıklarınız ve tabii ki yandaşlarınız ve yandaş gazetecileriniz ve trolleriniz. O yalanı tekrar tekrar bu millete söylüyor. Kafasını karıştırmak için söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bursalı'dan Tugay'a eleştiri!

Sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu açıklamasını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, "Yalanı da algıyı da siz bilirsiniz! Cevap vermekten değil İzmirliye hizmet etmekten yorulsanız keşke. Parmak sallaya sallaya söylediğiniz yalanları, yarattığınız bahaneleri bırakın da işinize bakın. Sizin işiniz İzmir’e, İzmirliye hizmet etmek Sayın Tugay!" dedi.