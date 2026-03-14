Son Mühür / Beste Temel- Karabağlar Belediyesi'nin Limontepe Pazaryeri’nde organize ettiği iftar buluşması, paylaşma ve kardeşlik iklimini yüzlerce vatandaşı aynı sofrada bir araya getirerek yaşattı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın ev sahipliğindeki programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Dr. Asu Kaya da katılarak mahalle sakinlerinin Ramazan coşkusuna ortak oldu. Organizasyonda, CHP Kadın Kolları MYK üyelerinden il ve ilçe yöneticilerine, belediye meclis üyelerinden muhtarlara ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar çok sayıda isim yer aldı. İftar öncesinde masaları tek tek ziyaret eden Başkan Helil Kınay ve Genel Başkan Asu Kaya, vatandaşla yakından ilgilenerek taleplerini dinledi ve Ramazan aylarını tebrik etti.

“Dayanışmayı büyütüyoruz”

Gecede söz alan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Karabağlar halkıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Türkiye’nin dört bir yanında kurulan iftar sofralarında Allah’ın verdiği nimeti, iyiliği ve sevgiyi paylaşıyor, dayanışmayı büyütüyoruz. Karabağlar’da sizlerle aynı sofrada olmak bizler için büyük bir mutluluk.”

“Kimseyi yalnız bırakmadan…”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise “Ramazan ayında ekmeğimizi, lokmamızı ve dualarımızı paylaşıyoruz. Bu mübarek ayın herkese huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Tuttuğumuz oruçların ve ettiğimiz duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Sofralarımızın bereketi daim olsun” dedi.

Dayanışma geleneğini ilçenin her noktasına yayacaklarını vurgulayan Başkan Kınay, “Karabağlar’da 58 mahallemizde bu büyük aileyi büyütmeye, sofralarımızı çoğaltmaya ve kimseyi yalnız bırakmadan dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte huzurumuzu ve kardeşliğimizi büyüteceğiz. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Programın sonunda Limontepe Mahalle Muhtarı Bircan Salman ve Bahriye Üçok Mahalle Muhtarı Ramazan Özcan, verdikleri desteklerden dolayı Başkan Kınay ve Genel Başkan Kaya’ya çiçek takdim etti. Genel Başkan Asu Kaya, iftar öncesinde ayrıca CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı’nı ve belediye binasını ziyaret ederek kadın meclis üyeleriyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.