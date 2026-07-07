Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Temmuz tarihli hava durumu tahminlerine göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi tahmin edilirken, İzmir'in ilçelerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 3 derece düşmesi bekleniyor.
İzmir'e kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İzmir'de 7 Temmuz 2026 Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, ilerleyen saatlerde ise iç kesimlerde yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Kent genelinde ve Ege Bölgesi'nde yağış öngörülmezken, ilçe genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. İzmir'de hava sıcaklığı 35-36 derece olacak. Öğleden sonra başlayacak ve kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli etkili olması bekleniyor.
İzmir ilçeleri hava durumu 7 Temmuz 2026
Aliağa: Hava az bulutlu, en düşük 22, en yüksek 34 derece.
Balçova: Hava sıcak, en düşük 20, en yüksek 35 derece.
Bayındır: Hava sıcak, en düşük 18, en yüksek 37 derece.
Bayraklı: Hava sıcak, en düşük 21, en yüksek 36 derece.
Bergama: Hava az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 34 derece.
Beydağ: Hava sıcak, en düşük 17, en yüksek 36 derece.
Bornova: Hava sıcak, en düşük 22, en yüksek 36 derece.
Buca: Hava sıcak, en düşük 20, en yüksek 35 derece.
Çeşme: Hava az bulutlu, en düşük 23, en yüksek 30 derece.
Çiğli: Hava sıcak, en düşük 19, en yüksek 35 derece.
Dikili: Hava az bulutlu, en düşük 21, en yüksek 34 derece.
Foça: Hava az bulutlu, en düşük 22, en yüksek 32 derece.
Gaziemir: Hava sıcak, en düşük 20, en yüksek 35 derece.
Güzelbahçe: Hava az bulutlu, en düşük 21, en yüksek 32 derece.
Karabağlar: Hava az bulutlu, en düşük 21, en yüksek 32 derece.
Karaburun: Hava az bulutlu, en düşük 23, en yüksek 33 derece.
Karşıyaka: Hava sıcak, en düşük 20, en yüksek 36 derece.
Kemalpaşa: Hava az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 34 derece.
Kınık: Hava sıcak, en düşük 19, en yüksek 35 derece.
Kiraz: Hava sıcak, en düşük 17, en yüksek 36 derece.
Menderes: Hava sıcak, en düşük 19, en yüksek 36 derece.
Menemen: Hava sıcak, en düşük 20, en yüksek 35 derece.
Narlıdere: Hava az bulutlu, en düşük 21, en yüksek 33 derece.
Ödemiş: Hava sıcak, en düşük 18, en yüksek 36 derece.
Seferihisar: Hava az bulutlu, en düşük 22, en yüksek 33 derece.
Selçuk: Hava sıcak, en düşük 20, en yüksek 35 derece.
Tire: Hava sıcak, en düşük 18, en yüksek 37 derece.
Torbalı: Hava sıcak, en düşük 20, en yüksek 36 derece.
Urla: Hava az bulutlu, en düşük 22, en yüksek 30 derece.