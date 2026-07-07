Kolombiya anayasası tüm vatandaşlarına din ve vicdan özgürlüğü sunarak inanç gruplarına geniş haklar tanıyor. Devlet tüm dinlere eşit mesafede yaklaşırken, ülkenin sokaklarında farklı inançlara ait ibadethaneleri yan yana görmek mümkün oluyor. Zengin bir tarihi mirasa sahip olan ülkede inanç yapısını ağırlıklı olarak Hristiyanlık şekillendiriyor.

KOLOMBİYA MÜSLÜMAN MI, HRİSTİYAN MI?

Ülke nüfusunun çok büyük bir bölümü Hristiyanlık inancını benimsiyor. Hristiyanlığın kendi içindeki dağılımına bakıldığında Katolikler açık ara ilk sırayı alıyor. Katolik kilisesinin yüzyıllara dayanan toplumsal etkisine ek olarak son dönemde Protestan ve Evanjelik grupların sayısı da artıyor. Toplam nüfus içinde Müslümanların oranı ise oldukça küçük bir dilimde kalıyor.

KOLOMBİYA'NIN RESMİ DİNİ VAR MI?

Devletin resmi bir dini bulunmuyor. Yürürlükteki anayasa, her bireye dilediği dine inanma veya hiçbir inancı benimsememe hakkı veriyor. İnsanlar ibadetlerini özgürce yaparken, devlet organları tüm dini kurumlara aynı uzaklıkta duruyor.

KOLOMBİYA'DA MÜSLÜMAN NÜFUS VAR MI?

Evet, Kolombiya'da azınlık da olsa bir Müslüman topluluk yaşıyor. Müslümanlar genellikle ülkenin büyük ve kozmopolit şehirlerinde hayatlarını kuruyor. İslami kültür merkezleri ve camiler, cemaatin dini vecibelerini yerine getirmesine ve bir araya gelmesine olanak tanıyor. Ülke genelinde Katolik ve Protestan kiliselerinin haricinde camiler ve sinagoglar da serbestçe faaliyet yürütüyor.