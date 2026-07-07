Son Mühür- Popüler Müzik Korosu ile Türk Sanat Müziği korosu sezonu ayakta alkış alan kapalı gişe konserlerle tamamladı. Karşıyaka Sanat Derneği’nin geride bıraktığı sezon sonrası Popüler Müzik Korosu ile Türk Sanat Müziği korosuna yeni sesler bekliyor.

"Birlikte iyi bir ekip olduk"

Karşıyaka Sanat Derneği Korolar Sanat Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ataman Gönüldaş, geride bıraktığımız sezonu harika geçirdiklerini ifade ederek, “bize böylesine anlamlı bir sezon geçiren tüm korist ve solist arkadaşlarım ile destek veren saz grubuna ve Erol Gönüldaş, özellikle de başkanımız Avni Erboy’a çok teşekkür ederim. Biz birlikte iyi bir ekip olduk, tüm olumsuz koşullara karşın konserlerimizde başarı sağladık, beğeni topladık ve ayakta alkışlandık. Bu bize onur ve gurur verdi. Herkese müteşekkiriz” dedi.

Yeni sezon hazırlıkları şimdiden başladı

Karşıyaka Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi İlkay Özçelik, yeni sezon için Karşıyaka Sanat Derneği Popüler Müzik Grubu ile Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosuna yeni sesler alacaklarını, bunları da sınava tabi tutacaklarını belirterek, “harika bir topluluk olduk. Karşıyaka’da müzik ve korolar açısından çıtayı yükseğe taşıdık. Müzik seyircisinin kalitesini de arttırdık."

"Hedeflerimiz daha da büyüdü"

"Gelecek sezon eylül veya ekim ayında başlayacak. Hedeflerimiz daha da büyüdü. Bu nedenle hazırlıklarımıza şimdiden başlıyoruz. Geçen sezonun başarısı için emeği geçen herkese yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz. Elbette burada başkanımız Avni Erboy’dan söz etmeden de olmaz. Onun varlığı bile bize güç katıyor. Tüm engellerin aşılmasını sağlıyor. O her zaman bizlere destek oluyor. Teşekkür ederiz” diye konuştu.