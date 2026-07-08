Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, İzmir örgütündeki revizyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınarak yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nü atanmasının ardından, bir kritik değişiklik de kadın kollarında yaşanmıştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve yönetimini görevden almıştı. Boşalan koltuğun yeni sahibi, İzmir siyasetinin deneyimli isimlerinden Nilay Kökkılınç oldu.

Geçmiş dönemde İzmir Kent Konseyi Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcülüğü gibi önemli görevleri yürüten Kökkılınç, yapılan değerlendirmelerin ardından CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı olarak atandı.