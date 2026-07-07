Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, orman yangınlarının ardından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına dair net veriler açıkladı. Zamanında küle dönen Bornova Çiçekliköy’deki ormanlık alandan bir video mesaj yayınlayan Saygılı, İzmir genelindeki yeşil seferberliğin ulaştığı boyutları paylaştı.

Kentte son 23 yılda çıkan yangınlarda zarar gören alanın yaklaşık 3 buçuk katı büyüklüğünde bir arazinin yeniden yeşillendirildiğini belirten Saygılı, devletin yanan hiçbir toprağı kaderine terk etmediğini söyledi. İzmir'in ciğerlerini korumak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çiçekliköy küllerinden yeniden doğdu

Açıklamasını 2009 yılında çıkan büyük yangında 175 hektarlık alanı zarar gören Çiçekliköy'den yapan Saygılı, bu bölgenin bir başarı hikayesi olduğunu aktardı. Yangının hemen ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sahaya indiğini belirten Saygılı, bölgeye 100 bin adet fidan dikildiğini ve 300 kilogram tohum ekildiğini söyledi.

Bölgenin sıkı şekilde korunduğunu ve hiçbir işgale izin verilmediğini ifade eden Saygılı, "Bugün arkamda gördüğünüz bu alan yeniden yemyeşil bir ormana dönüştü" dedi. Bu modelin sadece Çiçekliköy ile sınırlı kalmadığı görüldü. Karşıyaka Yamanlar başta olmak üzere Urla, Selçuk ve Foça gibi yangından etkilenen tüm ilçelerde de aynı hızla hareket edildi. Anayasa'nın 169. maddesi gereği yanan alanların başka bir amaçla kullanılması söz konusu dahi olamaz.

Yangından etkilenen alanın 3 buçuk katı yeşillendi

İzmir genelindeki bilançoyu ve yapılan yatırımları net sayılarla açıklayan Saygılı, 2003-2025 yılları arasında kentte 3 bin 291 orman yangını çıktığını belirtti. Bu yangınlarda toplam 36 bin 604 hektarlık alanın etkilendiği aktarıldı.

Ancak buna karşılık son 23 yılda tam 114 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Yanan alanın katbekat üzerinde bir yeşil alan kente kazandırıldı. Bu süreçte 76 milyon 299 bin fidan ile 130 milyon 327 bin tohum toprakla buluştu. Toplam sayı 206 milyonu aşıyor. Ayrıca kentteki fidanlıklarda rehabilitasyon ve erozyon kontrolü için son 22 yılda 212 milyon adet fidan üretildi.

Türkiye ağaçlandırmada dünya derecesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü'nün çevre bilincinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Saygılı, Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler arasında dünyada örnek gösterildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporlarına değinen Saygılı, Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 6'ncı sıradan 4'üncü sıraya yükseldiğini belirtti. En fazla ağaçlandırma yapan ülkeler listesinde ise Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 3'üncü sıraya yerleşti.

