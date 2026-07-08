Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre Trakya'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Doğu Akdeniz'de (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, ayrıca Kırklareli, Edirne, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı, Van ile Antalya'nın batı ve doğu iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

İzmir'de ise hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi beklenirken, kent genelinde ve Ege Bölgesi'nde yağış tahmin edilmiyor. İzmir'de sıcaklıklarda sert düşüş Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, İzmir ve Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının birkaç derece birden düşmesi beklenirken, kent sakinlerini yağışsız bir gün karşılayacak. İl genelinde ve tüm ilçelerde yağış tahmin edilmezken, gökyüzünün az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Sıcaklıkların düşüşle birlikte 33-34 derece seviyelerinde seyredeceği İzmir'de, serinleme beklentisine rağmen yağmura dair her hangi bir ibare bulunmuyor. İzmir ilçeleri hava durumu 8 Temmuz 2026 Aliağa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 31 derece olacak. Balçova: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Bayındır: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 dereceye ulaşacak. Bayraklı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 derece olacak. Bergama: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Beydağ: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 37 derece olacak. Bornova: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Buca: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Çeşme: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 31 derece olacak. Çiğli: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Dikili: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Foça: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 31 derece olacak. Gaziemir: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Güzelbahçe: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak. Karabağlar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Karaburun: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak. Karşıyaka: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Kemalpaşa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Kınık: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Kiraz: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 derece olacak. Menderes: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. İzmir hava durumu 6 Temmuz: Bugün hava nasıl olacak? (İlçe ilçe liste) İçeriği Görüntüle Menemen: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 derece olacak. Narlıdere: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece olacak. Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 derece olacak. Seferihisar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Selçuk: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Tire: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 37 derece olacak. Torbalı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Urla: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 31 derece olacak.