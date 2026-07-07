Avrupa'nın köklü kulüplerinde forma giyen Malcom'un futbol geçmişi ve şu an hangi takımda oynadığı sporseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Corinthians altyapısından çıkan Brezilyalı yetenek, Fransa ve İspanya'daki sezonlarının ardından kariyer rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

MALCOM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE BOYU KAÇ?

Tam adı Malcom Filipe Silva de Oliveira olan Brezilyalı futbolcu, 26 Şubat 1997 tarihinde São Paulo kentinde doğdu. Babası, ünlü Amerikalı insan hakları savunucusu Malcolm X'ten esinlenerek ona bu ismi verdi. 1,72 metre boyundaki hücum oyuncusu, sahadaki hızıyla rakip savunmaları zorluyor.

MALCOM'UN FUTBOL KARİYERİ NEREDE BAŞLADI?

Futbola ülkesinin Corinthians kulübünde adım attı. A takıma yükseldiği 2014 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Takımının 2015 yılında Brezilya Série A şampiyonluğuna ulaşmasında büyük pay sahibi oldu. Brezilya'da çıktığı 70 maçta 10 gol attıktan sonra Ocak 2016'da Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'ya gitti. Fransa'da 96 maçta 23 gol bularak Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

BARCELONA TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İspanyol kulübü Barcelona, 2018 yaz transfer döneminde 41 milyon avro bonservis ödeyerek Malcom'u kadrosuna kattı. Brezilyalı yıldız, Katalan ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kral Kupası maçlarında sahaya çıktı. Inter ve Real Madrid maçlarında fileleri havalandırarak taraftarın hafızasına kazındı. Ancak İspanya'da beklediği oyun süresini bulamayınca kulüpten ayrıldı.

MALCOM ŞU AN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kariyerini Asya'da sürdürmeye karar veren kanat oyuncusu, günümüzde Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi El-Hilal'in formasını giyiyor. Takımının hücum hattını yöneten Brezilyalı, lig maçlarının yanı sıra uluslararası kupa organizasyonlarında da görev alıyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Brezilya'nın alt yaş gruplarında oynadığı futbol, ona A Milli Takım'ın kapılarını araladı. İlk olarak 20 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası ve FIFA U20 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etti. Bu turnuvalardan sonra doğrudan A Milli Takım'a çağrıldı.