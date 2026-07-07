Sarı-lacivertli kulübün erkek basketbol takımı ile yıllardır bütünleşen marka iş birliği sona erdi. Fenerbahçe yönetimi, ayrılığın şirketin kendi kararı doğrultusunda gerçekleştiğini duyurdu. Basketbol camiası şimdi yeni isim sponsorunun kim olacağını ve takımın parkeye hangi adla çıkacağını merak ediyor.

BEKO SPONSORLUKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Evet, 8 yıl boyunca erkek basketbol takımının isim ve ana sponsorluğunu üstlenen şirket sponsorluktan ayrıldı. Fenerbahçe yönetimi, sponsorluk sözleşmesini bitirme kararını markanın kendisinin aldığını belirtti. Kulüp, uzun soluklu destekleri için firmaya teşekkür etti.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ NE AÇIKLADI?

Sarı-lacivertli kulüp, ayrılığı resmi iletişim kanallarından duyurdu. Yayınlanan metinde taraftarlara gelecek hedefleri için mesaj verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın isim ve ana sponsoru olarak 8 yıldır kulübümüzün yanında yer alan Beko ile iş birliğimiz, Beko'nun aldığı karar doğrultusunda sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri güven, destek ve katkılar için Beko ailesine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi yarın da aynı inançla, kararlılıkla ve büyük hedeflerle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

FENERBAHÇE BEKO YENİ İSMİ NE OLACAK?

Anlaşmanın resmen bitmesiyle birlikte takımın yeni adının ne olacağı belirsizliğini koruyor. Kulüp yönetimi henüz yeni bir markayla resmi anlaşma sağlamadı. Yeni yönetimin anlaşacağı isim sponsoruna göre takımın adı da değişecek.

YENİ SPONSOR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sarı-lacivertli kulüp, yeni sponsorluk görüşmelerine dair bir tarih veya şirket bilgisi paylaşmadı. Yönetimin önümüzdeki günlerde yeni iş birliklerini duyurarak takımın yeni adını basketbol kamuoyuna açıklaması bekleniyor.