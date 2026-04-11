2015 yılında deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılan ve o günden bu yana bürokratik engeller ile hukuk mücadelelerine takılan Karşıyaka Stadı'nda düğüm tamamen çözüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi bütçesiyle inşa edeceği dev spor tesisi için düğmeye basıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan devir protokolünün ardından hız kazanan süreçte, Karşıyaka Stadı nerede yapılacak, mimarı kim ve kapasitesi ne kadar olacak gibi çok merak edilen o soruların yanıtları netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar...

KARŞIYAKA STADI NEREDE YAPILACAK?

Yeni stadyum, Karşıyaka'nın kalbi sayılan ve eski stadın da bulunduğu Aksoy Mahallesi'ndeki o sembolik araziye inşa ediliyor. Yıllardır atıl durumda bekleyen bu alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü diplomasi trafiği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile atılan karşılıklı imzaların ardından yeniden kentin spor kültürüne kazandırılıyor.

KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM STADYUMU KAÇ KİŞİLİK OLACAK?

Proje müellifi Mimar Bahadır Kul'un imzasını taşıyan yeni tesisin tam adı "Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu" olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dışarıdan hiçbir destek almadan, doğrudan kendi öz kaynaklarıyla yapacağı bu modern stadyum, toplam 15 bin kişilik seyirci kapasitesiyle taraftara kapılarını açacak.

KARŞIYAKA STADI NE ZAMAN AÇILACAK, İNŞAAT BAŞLADI MI?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, protokolün hemen ardından vakit kaybetmeden proje ekibi ve ilgili daire başkanlarıyla Açık Çalışma Ofisi'nde bir araya gelerek uygulama takvimini belirledi. Proje için 2025 yılı bütçesinden önemli bir pay ayrıldı. Başkan Tugay'ın kurmaylarına verdiği süreci hızlandırma talimatıyla birlikte ihale hazırlıkları hemen başlıyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat aşamasına geçilecek ve stadyumun resmi açılış tarihi bu inşaat takvimiyle birlikte tam anlamıyla netleşecek.