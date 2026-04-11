Gediz Elektrik tarafından yayımlanan son liste, İzmir'in büyük bir bölümünde uygulanacak kesintilerin detaylarını gözler önüne seriyor. 11, 12 ve 13 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan bu süreçte Bayraklı'dan Torbalı'ya, Karşıyaka'dan Ödemiş'e kadar tam 11 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Farklı saat dilimlerinde ve belirli mahalleleri kapsayacak şekilde planlanan bu kesintiler, tamamen altyapıyı güçlendirme ve bakım faaliyetleri kapsamında hayata geçirilecek. Vatandaşlar ise karanlıkta geçecek saatlere hazırlıksız yakalanmamak için kendi ilçelerindeki güncel durumu yakından takip ediyor. İşte "İzmir'de elektrik ne zaman gelecek" sorusunun yanıtı...

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, HANGİ MAHALLELERDE OLACAK?

Bayraklı'da kesintiler iki farklı güne yayılıyor. 11 Nisan'da 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Cengizhan ve Alpaslan mahallelerindeki birçok sokakta elektrik verilmeyecek. 13 Nisan'da ise ekipler iki koldan çalışıyor; Doğançay Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında, Cengizhan Mahallesi'nde ise 09.30-15.30 saatleri arasında altyapı çalışmaları nedeniyle planlı kesinti uygulanacak.

BORNOVA VE KARŞIYAKA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GİDECEK?

Bornova'da 11 Nisan günü 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Egemenlik ve Kemalpaşa mahallelerinde kesinti yaşanıyor. 13 Nisan gece saatlerinde ise Kazımdirik, Tuna, Meriç, Gazi Osman Paşa ve Barbaros mahallelerinde 15 ile 30 dakikalık çok kısa süreli bakım kesintileri yapılacak.

Karşıyaka'da ise 11 Nisan'da Donanmacı Mahallesi'nde 09.00-15.00, Bahçelievler'de ise 10.00-16.00 arası elektrikler kesiliyor. 13 Nisan'a gelindiğinde Yamanlar ve Sancaklı bölgelerinde gün boyu (09.00-17.00), Bostanlı'da ise sabah saatlerinde (09.00-12.00) planlı şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta 11 Nisan günü 09.00'dan 17.00'ye kadar Alsancak ve Umurbey bölgelerinde elektrik verilmeyecek. 12 Nisan'da İsmet Paşa, Küçükada ve Ferahlı mahallelerinde 11.00 ile 13.00 arasında çalışmalar sürdürülecek. 13 Nisan'ı bağlayan gece ise 01.00 ile 03.15 saatleri arasında Fevzi Paşa, Barbaros, Akın Simav ve Alsancak gibi çok sayıda mahallede kısa süreli ve kademeli gece bakımları devreye girecek.

ÖDEMİŞ VE TORBALI'DA HANGİ BÖLGELERDE KESİNTİ YAŞANACAK?

Ödemiş ilçesi, üç gün boyunca en yoğun kesintiyi yaşayan bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. 11 Nisan'da Mescitli, Bademli, Ovakent ve Birgi mahallelerinde gün içinde uzun süreli kesintiler yapılacak. Özellikle 12 Nisan gece 02.00 ile 02.15 arasında Kayaköy başta olmak üzere ilçenin neredeyse tamamını kapsayan çok geniş bir alanda 15 dakikalık şebeke yenilemesi sağlanacak. 13 Nisan'da da benzer şekilde köy yolları ve merkez mahallelerde mesai devam edecek.

Torbalı'da ise 11 Nisan'da Fevzi Çakmak ve Tulum mahallelerinde başlayan kesintiler, 12 Nisan'da Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci ve Pamukyazı gibi bölgelerde gün boyu (09.00-17.00) sürecek. 13 Nisan takviminde ise Ertuğrul ve Tepeköy mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti listesinde yer alıyor.

KEMALPAŞA, MENEMEN, MENDERES VE DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kemalpaşa'da 11 Nisan'da Atatürk ve Soğukpınar mahallelerinde, 12 ve 13 Nisan'da ise Armutlu, Sinancılar, Ovacık ve Aşağıkızılca bölgelerinde altyapı çalışmaları yürütülecek.

Menemen'de 11 Nisan'da Çavuş, Buruncuk, Esatpaşa ve Mermerli mahallelerinde gün boyu süren mesai, 12 ve 13 Nisan'da 29 Ekim ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde devam edecek.

Dikili'de 13 Nisan sabahı İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde yarımşar saatlik kademeli kesintiler planlanıyor. Menderes'te 11 Nisan'da Kasımpaşa Mahallesi'nde, Selçuk'ta ise aynı gün Belevi bölgesinde elektrik verilemeyecek. Belirlenen saat dilimlerinin tamamlanmasıyla birlikte tüm ilçelere yeniden ve sorunsuz bir şekilde enerji akışı sağlanacak.