Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda "Aşure Günü" etkinliği düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, hazırlanan aşureler 3 binden fazla vatandaşa dağıtıldı.

Geniş katılımlı buluşma

Etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Kadın Kolları Başkanı Safigül Çalışkanelli, Karşıyaka Müftüsü Hayri Cihangeri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan duaların ardından protokol üyeleri dev kazanın başına geçerek aşure kardı. Zakirlerin deyişler seslendirdiği buluşmada toplumsal dayanışma vurgusu yapıldı.

"Farklılıklarımız bizi güçlü yapar"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, aşurenin Anadolu kültüründeki yerine değindi. Farklı tatların bir araya gelerek tek bir lezzet oluşturduğunu belirten Ünsal, "Bizi güçlü yapan, farklılıklarımızı ayrılık sebebi olarak görmek değil; onları ortak geleceğimizin en değerli parçası olarak kabul edebilmektir" dedi. Ünsal, organizasyona destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Karşıyaka Müftüsü Hayri Cihangeri ise aşurenin içerdiği birlik manasına dikkat çekerek ikram edilen aşurelerin şifa olmasını diledi. Programda ayrıca Ege Bölgesi Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı Adalet Özkan söz alarak aşurenin tarihçesini ve hoşgörünün önemini anlattı. Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

