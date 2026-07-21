2026-2027 sezonu hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren İzmir ekibi Göztepe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, günün antrenmanında hem fiziksel hem de taktiksel hazırlıklarına ağırlık verdi.
Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü gözlerden kaçmadı.
Isınma çalışmalarıyla başladı!
Günün antrenmanı, oyuncuların fiziksel hazırlığını artırmaya yönelik ısınma çalışmalarıyla start aldı. Daha sonrasında futbolcular, pas trafiğini yükseltmeye yönelik 5'e 2 pas ve top kapma organizasyonlarında boy gösterdi.
Dar alan oyunu ve taktik çalışma!
Isınma ve pas çalışmaları sonrasında teknik heyet, futbolculara dar alanda oyun organizasyonları yaptırdı. Tempolu geçen bölümde oyuncuların hücum ve savunma geçişleri üzerine çalışmalar düzenlendi
Göztepe, günün antrenmanını taktik ağırlıklı oyun çalışmasıyla noktalayarak Slovenya kampındaki hazırlıklarını devam ettirdi.