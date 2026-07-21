Son Mühür - İzmir'de hafta başı başlayan ve etkisini göstermeye başlayan Afrika sıcakları nedeniyle 6 ilçede hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak.

İzmir'de Afrika sıcakları alarmı

İzmir genelinde yüksek hava sıcaklıkları etkisini hissettirmeye devam ederken, kent genelinde az bulutlu, açık ve yağışsız bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde ortalama sıcaklık 38 derece civarında seyredecek olsa da; özellikle Bayındır, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Ödemiş ve Tire ilçelerinde termometrelerin 40 dereceyi bulması bekleniyor. Herhangi bir yağış beklentisinin bulunmadığı bölgede uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde kavurucu sıcaklara karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

İzmir ilçelerinde son durum 21 Temmuz 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 36 derece. Balçova: Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 38 derece. Bayındır: Sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 40 derece. Bayraklı: Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 40 derece. Bergama: Sıcak hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 38 derece. Beydağ: Sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 40 derece. Bornova: Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 40 derece. Buca: Sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 37 derece. Çeşme: Az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 32 derece. Çiğli: Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 38 derece. Dikili: Sıcak hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 36 derece. Foça: Az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 34 derece. Gaziemir: Sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 38 derece. Güzelbahçe: Az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 34 derece. Karabağlar: Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 38 derece. Karaburun: Az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 34 derece. Karşıyaka: Sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 38 derece. Kemalpaşa: Sıcak hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 38 derece. Kınık: Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 38 derece. Kiraz: Sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 38 derece. Menderes: Sıcak hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 39 derece. Menemen: Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 38 derece. Narlıdere: Sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 35 derece. Ödemiş: Sıcak hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 40 derece. Seferihisar: Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 38 derece. Selçuk: Sıcak hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 38 derece. Tire: Sıcak hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 40 derece. Torbalı: Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı 38 derece. Urla: Az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 34 derece.