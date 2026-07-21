Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, olası afetlerin ilk dakikalarında doğru müdahalede bulunacak vatandaşları yetiştirmek amacıyla başlattığı "Karşıyaka Afet Gönüllüleri" projesinde 4. döneme giriyor. Eylül ayında başlayacak eğitimler için başvurular internet üzerinden alınıyor.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile mahalle muhtarlarının ortaklaşa yürüttüğü projeden bugüne kadar 576 vatandaş yararlandı. Proje, profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar geçen kritik sürede gönüllülerin kendilerine ve yakın çevrelerine doğru şekilde yardım edebilmesini amaçlıyor.

16 saatlik uygulamalı eğitim

Karşıyaka Belediyesi Afet Eğitim Merkezi’nde verilecek 16 saatlik eğitim programı, teorik ve pratik derslerden oluşuyor. Eğitim takvimi, katılan vatandaşların uygun zamanlarına göre birebir planlanıyor. Katılımcıların eğitim alanına ulaşımı da belediye araçlarıyla sağlanıyor.

Program kapsamında gönüllülere şu alanlarda eğitim verilecek:

Afet anında ilk yardım

Güvenli alan oluşturma

Temel yangın söndürme

Başkan Ünsal: "En güçlü hazırlık bilinçli toplumdur"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeyle ilgili yaptığı açıklamada toplumsal bilincin önemine değindi.

Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"Afetlere karşı en güçlü hazırlık, bilinçli ve örgütlü bir toplum oluşturmaktır. Karşıyaka Afet Gönüllüleri projemizle yalnızca eğitim vermiyoruz; ilçemizdeki dayanışma kültürünü ve afet farkındalığını da güçlendiriyoruz. Her yeni gönüllü, kentimizin direncini artıran önemli bir güç haline geliyor."

