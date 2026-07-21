Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Salı günü başlayacak. Eğitim dönemi öncesinde okula uyum sağlayacak birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için 7-11 Eylül tarihleri arasında özel eğitimler planlandı. Okullarda ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ve ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bakanlık, birinci sınıfa ve anaokuluna başlayacak öğrencilerin kayıtlarını e-Okul sistemi üzerinden merkezi olarak tamamlıyor. İşlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün MERNİS adres kayıt sistemi verilerine göre otomatik yapılıyor. Velilerin şubelere giderek fiziki başvuru yapmasına gerek kalmıyor. Öğrenciler ikametgâh adreslerine en yakın devlet okuluna doğrudan kaydediliyor. Aileler, e-Okul veya e-Devlet platformlarına giriş yaparak çocuklarının hangi devlet okuluna yerleştirildiğini sorgulayabiliyor. Ekranda yalnızca T.C. kimlik numarası ve doğrulama bilgilerini girmek yeterli oluyor.

İLKOKUL 1. SINIFA KAYIT İÇİN HANGİ EVRAKLAR İSTENİYOR?

Sistem üzerinden ataması yapılan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri için okullar bazı belgeler talep ediyor. İstenen evraklar şunları kapsıyor:

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi. Danışman Bilgi Sistemi erişime açıldı mı? DABİS nedir, nasıl kullanılır, kimler girebilir? İçeriği Görüntüle

Okul yönetiminden alınacak kayıt ve bilgi formu.

İsmi aday kayıt listesinde olmayanlar için nüfus müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi.

İki top A4 fotokopi kâğıdı.

1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ, KAÇ AYLIKLAR OKULA BAŞLAYACAK?

Türkiye'de birinci sınıfa başlama yaşı, o eğitim-öğretim yılının 31 Aralık tarihi itibarıyla 6 yaşını doldurmuş olma şartına bağlanıyor. Mevzuata göre, kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların birinci sınıfa kaydı yapılıyor. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almayan 69-71 aylık çocuklara anaokulu kayıtlarında öncelik tanınıyor. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkı elde eden 69, 70 ve 71 aylık çocukları velilerinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirebiliyor veya kayıtlarını bir yıl erteleyebiliyor.

Gelişimini tamamlayan 66, 67 ve 68 aylık çocuklar, velilerinin resmi isteği doğrultusunda birinci sınıfa kaydediliyor. 72 aydan daha büyük çocuklar için ilkokula başlama süreci tamamen zorunlu tutuluyor. Bu yaş grubundaki çocukların kayıtları hiçbir surette ertelenemiyor ve sunulan sağlık raporları dahi geçersiz sayılıyor.