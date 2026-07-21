Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında düzenlediği yaz spor okulları, çocuk ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

Sporu kentin geneline yaymak ve her yaş grubunu harekete geçirmek için başlatılan kurslarda 24 ayrı branşta toplam 8 bin 100 öğrenci eğitim alırken, en büyük talep yüzme dalında yaşanıyor.

Konak Pazaryeri Mahallesi'ndeki taşınabilir havuzun yanı sıra Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu, İzmir Marina, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Bornova Havuz İzmir tesislerinde yürütülen yüzme kurslarından her ay yaklaşık 3 bin çocuk faydalanıyor.

Basmane’deki portatif havuzda imkanları kısıtlı çocuklara tamamen ücretsiz eğitim verilirken, diğer tesislerdeki kurslar ise uygun ücretlerle yürütülüyor.

"Çocuklarımıza en iyi spor eğitimini sunmaya devam ediyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, yaz spor okullarına gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirterek,

“Bu talebi karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Basmane’deki portatif havuzumuzda imkanlara erişimi sınırlı çocuklarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz.

Ayrıca İzmir Marina, Celal Atik Yüzme Havuzu, Bornova Havuz İzmir ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki tesislerimizde her ay yaklaşık 3 bin çocuğumuzu ağırlıyoruz.

Kurslarımız sembolik ücretlerle her bütçeye hitap ediyor. 15 tesisimizde 20'nin üzerinde branşta düzenlediğimiz spor okullarımızın kontenjanları büyük ölçüde doldu.

Çocuklarımızın spora gösterdiği ilgiden memnunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın öncülüğünde, alanında uzman eğitmenlerimizle çocuklarımıza en iyi spor eğitimini sunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de kaliteli bir eğitim alıyor"

Spor okullarında görev yapan alanında uzman antrenörler, eğitim sürecinin seviyelere göre hazırlanan bir program dahilinde ilerlediğini belirtiyor.

Yüzme antrenörü Alper Dizman, uyguladıkları tekniği, “Hem büyük hem de küçük havuzumuzda eğitim veriyoruz. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de kaliteli bir eğitim alıyor.

Temel yüzme eğitimini tamamlayan öğrencilerimize serbest stil, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek stillerini öğretiyoruz.

Eğitim sürecinde öncelikle ayak vuruşu, nefes kontrolü ve su altında baloncuk çıkarma gibi temel becerileri geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu aşamaları tamamlayan çocuklarımız sonraki seviyelere daha rahat geçebiliyor.” diyerek anlattı.

"İlk hedefimiz çocuklarımızın suyu sevmesini ve güvenle kalabilmesini sağlamak"

Yetenekli öğrencilerin lisanslı sporcu olma yolunda teşvik edildiğini söyleyen eğitmen Rabia Aktaş ise, “İlk hedefimiz çocuklarımızın suyu sevmesini ve suda güvenle kalabilmesini sağlamak.

Eğitimlerimize serbest stille başlıyor, ardından sırtüstü, kurbağalama ve kelebek stilleriyle devam ediyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de yüzme ve spor disiplini kazanıyor.

Yetenekli öğrencilerimizi ise durumlarına göre kulüp takımımıza yönlendiriyoruz. Tüm çocuklarımızı yüzme eğitimlerimize bekliyoruz.” dedi.

Minik yüzücüler deneyimlerini paylaştı

Eğitimlere katılan öğrenciler, uzman antrenörlerle birlikte kısa sürede su korkularını yendiklerini ve farklı stillerde yüzmeyi öğrendiklerini ifade etti.

Kursiyerlerden Nadide Selin Coşkunerler, katıldığı programdan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bir iki haftada birçok stil öğrendim ve yüzmem gelişti.

Artık daha rahat yüzebiliyorum. Antrenörlerimiz çok ilgili, eğlenceli ve destekleyici. Burada olmaktan çok mutluyum.” diye konuştu.

Yaz sıcaklarında havuzda vakit geçirmenin eğlenceli olduğunu belirten Mila Toktaş ise, “Yüzme okulunu çok seviyorum. Bu sıcakta havuza girmek beni mutlu ediyor.” dedi.

24 farklı branşta eğitim veriliyor

Belediyenin spor organizasyonu sadece yüzmeyle sınırlı kalmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörleri ve uzman eğitmenler tarafından; basketbol, voleybol, cimnastik, futbol, taekwondo, judo, tenis, satranç, step aerobik, pilates, zumba, yüzme, su topu, su altı ragbisi, masa tenisi, temel hareket eğitimi, optimist, futsal, yoga, karate, güreş, kano ve bisiklet olmak üzere 24 farklı branşta eğitim veriliyor.

Program kapsamında özel gereksinimli bireyler için basketbol dersleri yürütülürken, Celal Atik Spor Salonu'nda kadınlara özel tekvando kursları ücretsiz veriliyor.

Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bornova Havuz İzmir ve Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda ise "Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam" eğitimleri düzenleniyor.

Ayrıca Bayraklı Çiçek Halı Saha, Meriç Mahallesi Yaşayan Futbol Sahası, Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Örnekköy Haydar İnanır Futbol Sahası ve Karabağlar Peker Mahallesi Futbol Sahası'nda ücretsiz futbol dersleri veriliyor.

Pazaryeri Mahallesi Spor Sahası'nda ise sağlıklı yaşam, temel hareket eğitimi, taekwondo ve judo branşlarında ücretsiz eğitim fırsatı tanınıyor.