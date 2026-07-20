Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı organizasyonunda yeni bir atamaya imza attı. Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Futbol Şube Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde Tayfun Yungul'un Futbol Altyapı Başkanlığı görevine seçildiği açıklandı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, altyapı yapılanmasını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını devam ettirirken, yeni dönemde altyapı faaliyetlerinin Tayfun Yungul'un koordinasyonunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kulüpten başarı mesajı geldi!

Karşıyaka Spor Kulübü, yaptığı açıklamada yeni görevine başlayan Tayfun Yungul'a başarı dileklerinde bulundu. Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, görevlendirmenin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunularak, altyapıda başarılı bir dönemin yaşanması yönündeki beklenti ifade edildi.

Karşıyaka, genç oyuncuların gelişimine yönelik çalışmalarını devam ettirerek altyapıdan A takıma yeni isimler kazandırmayı amaçlıyor.