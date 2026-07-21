Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında birinci konut edinimini desteklemeye yönelik politikalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fiyatları düşürmek için yeni konut arzını sağlama hedefini açıklamasının ardından piyasadaki düşük faizli finansman beklentisi arttı. Yeni kampanya, yüzde 1,20 faiz oranı ve 15 yıl (180 ay) vade seçeneğiyle şekilleniyor. Çalışmaların tamamlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gelmesiyle birlikte hak sahiplerini bekleyen ödeme tablosu netleşecek.

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kampanyanın başvuru takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum süreci “81 ili kapsayan, bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız.” sözleriyle duyurdu ve detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirtti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenleme meclise gidecek ve onay sürecinden geçecek.

İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER OLACAK, KİMLERE VERİLECEK?

Finansman desteğinden yalnızca daha önce hiç ev sahibi olmayan kişiler yararlanabiliyor. Halihazırda evi bulunan veya geçmişte konut sahibi olanlar sisteme dâhil olamıyor. Önceki projeler referans alındığında, başvuru sahiplerinin taşınmazı alacağı şehirde son bir yıl içinde konut satmamış olması kuralı uygulanabiliyor. Hisseli bir tapuya sahip olanların kampanya kapsamına girebilmesi için hisse oranının yüzde 50'yi aşmaması gerekiyor. İkamet edilen şehirde belirli bir süre yaşama ve satın alınan evde belli bir süre oturma zorunluluğu gibi kurallar da taslakta yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ NE SÖYLEDİ?

Kabine toplantısının ardından konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ikinci ve üçüncü konut alımlarındaki kredi kısıtlamalarına değindi. Yılmaz, yeni kredi stratejisini şu sözlerle aktardı:

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor."