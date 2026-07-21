Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş artışı kazandı. Temmuz ayı zammı sonrası maaş ödemeleri, ayın 17'si itibarıyla SSK kapsamında maaş alanlara yatmaya başladı. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 23 bin 522 TL seviyesine yükselmesi meclis gündeminde bekliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bu artışın Genel Kurul'dan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

3 BİN 522 TL ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşını 20 bin TL'den 23 bin 522 TL'ye yükselten düzenleme meclisten geçtikten sonra ödemeler ağustos ayı başında banka hesaplarına yatacak. Eski tutar üzerinden maaşını alan vatandaşlar, yasa yürürlüğe girdikten sonra oluşan 3 bin 522 TL'lik farkı hiçbir başvuru yapmadan doğrudan alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu kanunun yürürlüğe girmesinin hemen ardından resmi bir ödeme takvimi ilan edecek ve fark tutarlarını hesaplara aktaracak.

KÖK MAAŞ NASIL SORGULANIR, KİM NE KADAR ALACAK?

Emekli maaş hesaplamasında kök maaş tutarı belirleyici oluyor. Çoğu kişi aldığı maaşı 20 bin TL olarak bilse de eksik kalan kısım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kendi gerçek kök maaş tutarlarını kolayca sorgulayabiliyor. Örnek hesaplamaya göre, 17 bin TL kök maaşı bulunan bir SSK emeklisinin aylığı yüzde 17,76 oranındaki artışla 20 bin 19,2 TL seviyesine çıkıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

SSK kapsamında maaş alan emeklilerin ödeme günleri tahsis numaralarının son rakamına göre belirleniyor.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde maaşını alıyor.

Son rakamı 7 olanlara ayın 18'inde ödeme yapılıyor.

Son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda ödemesini alıyor.

Son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde aylıklarına kavuşuyor.

Son rakamı 1 olanların maaşı ayın 21'inde yatıyor.

Son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde ödeme alıyor.

Son rakamı 6 olanlara ayın 23'ünde maaş yatırılıyor.

Son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde aylığını çekiyor.

Son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde ödeme alıyor.

Son rakamı 0 olanların ödemesi ayın 26'sında tamamlanıyor.

4B BAĞ-KUR VE 4C EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?

Bağ-Kur kapsamında tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde maaşını çekiyor. Son rakamı 3 ve 1 olanlara ayın 26'sında, 8, 6 ve 4 olanlara ise ayın 27'sinde ödeme yapılıyor. Numarası 2 ve 0 ile bitenler her ayın 28'inde aylıklarını alıyor.

Emekli Sandığı mensupları ise maaşlarını üç ayda bir belirlenen takvime göre alıyor. Ödeme günü cumartesiye denk gelenler cuma günü, pazara rastlayanlar ise pazartesi günü parasını çekiyor. Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında maaş alan birinci gruptaki kişilerden doğum tarihi 00-40 arası olanlara ayın 1'inde ödeme yatıyor. 41-46 doğumlular ayın 2'sinde, 47-49 doğumlular ayın 3'ünde, 50-53 doğumlular ayın 4'ünde ve 54-99 arası doğumlular ayın 5'inde maaşlarını alıyor.