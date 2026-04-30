Merve Dizdar İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. 25 Haziran 1986 doğumlu oyuncu, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını bu sahil ilçesinde geçirdikten sonra oyunculuk kariyeri için İstanbul'un yolunu tuttu.

Merve Dizdar kimdir?

Karşıyaka'da orta halli bir ailenin kızı olarak büyüyen oyuncu, oyunculuk hayalini çocuk yaşlarda kurmaya başladı. Kendi ifadesiyle "büyüyünce doktor ya da avukat olmak istiyorum" diyen bir çocuk olmadı; sahnenin tozunu yutmak ilk günden beri tek hedefiydi. Lise sonrası tercihini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden yana kullandı ve 2008'de mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı.

Profesyonel kariyerine Semaver Kumpanya bünyesinde tiyatro sahnesinde başladı. Sonrasında Craft Tiyatro'ya geçen oyuncu, "Yutmak" oyunundaki performansıyla 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi. Bu ödül, kariyerinin sıçrama tahtası oldu.

Merve Dizdar hangi yapımlarda rol aldı?

Televizyon kariyerinde "Kavak Yelleri", "Doksanlar", "Vatanım Sensin", "Mucize Doktor" gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan projelerde yer aldı. Asıl kırılma noktası ise "Masumlar Apartmanı" dizisindeki Gülben Derenoğlu karakteri oldu. Bu rol, 2021'de 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü beraberinde getirdi.

Sinema tarafında ise asıl ses getiren çıkış 2023'te geldi. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki Nuray karakteriyle 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bu başarı, Cannes tarihinde aynı kategoride ödül kazanan ilk Türk kadın oyuncu unvanını ona kazandırdı.

Merve Dizdar evli mi?

Oyuncu, 2018'de meslektaşı Gürhan Altundaşar ile evlendi. Bu birliktelik 2021'de boşanmayla sonlandı. Dizdar, 9 Haziran 2024'te iş geliştirme müdürü Cihan Ayger ile ikinci evliliğini Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirdi. Güncel olarak Star TV ekranlarında yayınlanan "Kral Kaybederse" dizisinde Halit Ergenç ile başrolü paylaşıyor.