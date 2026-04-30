Son Mühür / Osman Günden - Karşıyaka ile Bayraklı’yı birbirine bağlayan Yeni Girne Yaya Üst Geçidi bugün hizmete açıldı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Denetim Komisyonu üyesi Nail Kocabaş’ın raporuna göre üst geçidin Haziran 2025’te açılması planlanıyordu. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 24 Kasım 2025’te yaptığı açıklamada açılış için Aralık ayını işaret etmişti. Yaşanan gecikmelerin ardından üst geçidin açılmasıyla birlikte, Kocabaş’ın gündeme getirdiği iddialar yeniden konuşulmaya başlandı.

Tartışmalı proje sonunda hizmete girdi

İzmir'de Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Girne Yaya Üst Geçidi, uzun süren tamamlanma süreci ve beraberinde getirdiği tartışmalarla bugün hizmete açıldı. Projeyle ilgili, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis ve Denetim Kurulu Üyesi Nail Kocabaş tarafından hazırlanan denetim raporuna göre, projedeki aksaklıkları kamu zararına yol açtı.

Raporda yer alan detaylara göre; Kasım 2024’te yer teslimi yapılan ve normal şartlarda 210 gün içerisinde, yani Haziran 2025’te bitirilmesi hedeflenen projenin hedeflenen takvime uymadığı vurgulanmış ve gecikmenin maliyetleri artırdığına dikkat çekilen incelemede, sürecin uzamasının hem vatandaşın mağduriyetine hem de ekonomik kayba yol açtığının altı çizilmişti.

Raporda ölümlü kaza da yer almıştı

Denetim raporunda yer alan çarpıcı detaylar, projedeki gecikmenin yalnızca mali bir kayba değil, aynı zamanda bölgedeki yayaların her gün hayati tehlikeyle burun buruna kalarak kontrolsüz bir trafik akışına mahkum edildiği vurgulanmıştı.

Bununla birlikte, yaşanan bir ölümlü kaza da raporda yer almıştı. 24 Ekim 2025 tarihinde, henüz bitirilemeyen üst geçidin bulunduğu noktada, 80 yaşındaki Abdullah Yılmaz'ın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir tırın altında kalarak yaşamını yitirdiği bilgisi raporda geniş olarak yer verilmişti.

Kocabaş gündemden düşürmedi

Tartışmaların odağındaki projeyle ilgili iddialarını sürekli yenileyen ve hazırladığı raporla bunu gözler önüne seren Nail Kocabaş, yaptığı meclis konuşmalarında da projeyi eleştirmeye devam etti. O dönem yılan hikayesine dönen projeyle ilgili Kocabaş, 'bitmeyen proje' yakıştırması yapmış, ''İzmir’in geçmişten kalan yarım projelerine şimdi de kendi döneminden bir “yarım üst geçit” eklenmiştir.’’ demişti.

21 Nisan 2026'da hizmete gireceğiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşım gelmesi üzerine Kocabaş, 7 ayda bitecek projenin 17 ayda bitirilmesi sebebiyle "Bugün gördük ki kendi söylediğinizi kendiniz yalanladınız" dedi ve şu paylaşımı yaptı:

"7 ayda bitecek Karşıyaka Yeni Girne yaya üst geçidi 17. ayda, eksikleri ile bugün açan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyoruz. Vatandaşımıza hayırlı olsun. Bu arada 2025 faaliyet raporunda bu yaya üst geçidini TAMAMLADIĞINIZI yazmıştınız. Bugün gördük ki kendi söylediğinizi kendiniz yalanladınız. Artık 2026 faaliyet raporunda, yaya üst geçidini tamamladığınızı yazarsınız."