İzmir'in en iyi kokoreççileri listesi, yıllardır aynı tezgâhın başında çalışan ustalardan, gece üçte bile sıraya giren müdavimlere uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Aşağıdaki seçki, yerel halkın ve şehir dışından gelenlerin en çok tercih ettiği adresler üzerinden hazırlandı.

Kokoreççi Asım Usta — Bornova'nın efsane adresi

Bornova Burak Reis Caddesi'nde uzun yıllardır aynı yerde hizmet veren Asım Usta, neredeyse bir kurum gibi anılıyor. 9 binin üzerinde Google yorumu ve 4,4 puanı, sadakat tablosunu özetliyor. Atom kokoreç ve beyin salatasının en iyi yapıldığı yerlerden biri.

Kuyu Kokoreç — Bornova Kemalpaşa Caddesi klasiği

Kemalpaşa Caddesi'nde sade cepheli Kuyu Kokoreç, minimal menüsüyle ne yaptığını bilen mekânlardan. Kömürde közlenmiş yanık aromalı dilimler, taze ekmek arasında bol baharatla servis ediliyor. Sabah 10'dan gece 03.00'e kadar açık olması, gece kuşları için ciddi bir avantaj.

Kokoreççi Niyazi Usta — Yeşilova'nın gizli kalmış adresi

Bornova Yeşilova'da, ana caddeden biraz içeride yer alan Niyazi Usta, daha çok mahalleli ve öğrenci kitlesine hitap ediyor. Atom sandviçi, müdavimlerin neredeyse istisnasız önerdiği lezzet.

Kokoreççi Baki Usta — Karşıyaka Şemikler'in vazgeçilmezi

Karşıyaka Şemikler bölgesindeki Baki Usta, küçük dükkânına rağmen 4,5 puanla bölgenin parlayan adreslerinden. Kıyma inceliği ve baharat dengesi sıkça övülen detaylar. Pazar günleri kapalı.

Kuzu Tandır Kokoreç — Karşıyaka'nın 24 saat açık adresi

Şemikler Ordu Bulvarı'ndaki bu mekân, 4,9 gibi sıra dışı bir puanla listede ön sırada. Adı kuzu tandır olsa da kokoreç tarafı en az o kadar iddialı. Eldiven ile çalışan ustanın titiz hazırlığı, yorumlarda neredeyse her seferinde dile getiriliyor.

Kokoreççi Dursun Usta — Karabağlar'ın gece kuşu

Karabağlar Ali Rıza Avni Bulvarı'ndaki Dursun Usta, 39 yıllık ustanın oğullarının devraldığı ikinci kuşak işletme. Sabah 4'e kadar açık, baharatı tam kıvamında. Yanına midye eklemeyi unutmayın.

Akın Usta Kokoreç — Menemen'in en iyi adresi

Menemen 29 Ekim Mahallesi'ndeki Akın Usta, şehir merkezine uzak olsa da yola çıkmaya değer adreslerden. Yağ oranı dengeli, koku yapmayan kıvamıyla ilk kez deneyenler için de güvenli bir tercih.

Karşıyaka Kokoreç — yıllar içinde değişmeyen lezzet

Karşıyaka Tuna semtindeki bu küçük dükkân, kokoreç ve söğüş ikilisinin klasik adreslerinden. Müdavimler porsiyon cömertliğini ve istediğiniz şekilde hazırlanan kıyma kıvamını ön plana çıkarıyor.

İzmir kokoreç haritasında her semtin kendi favorisi var. Listedekileri sırayla denemek, şehrin damak hafızasını anlamanın kestirme yolu.