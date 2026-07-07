SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Urla belediye çalışanları ile halkı 'operasyon' paniği yaşadı. Bir kaç gün önce sabahın erken saatlerinde Urla Belediyesi önünde Çevik Kuvvet polislerine ait çok sayıda otobüsün konuşlanması, ilçede bir anda 'belediyeye operasyon yapılıyor' korkusu yaşattı. Kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı.

Belediye Önünde Çevik Kuvvet Hareketliliği

Mesai saatinin başlamasından hemen önce belediye binası önünde çok sayıda polis ekibini ve Çevik Kuvvet otobüslerini gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun kısa sürede duyulmasıyla birlikte, belediye çalışanları arasında da 'Belediyeye operasyon mu yapılıyor?' endişesi baş gösterdi. Kulaktan kulağa yayılan iddialar, ilçede kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu.

Hedef Belediye Değil Zehir Tacirleriymiş!

Ancak çok geçmeden olayın iç yüzü anlaşıldı ve herkes rahat bir nefes aldı. Çevik Kuvvet polislerinin belediyeyle hiçbir ilgisinin olmadığı, Urla merkezdeki ara sokaklarda bulunan bazı adreslere yönelik büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendiği öğrenildi. Bölgedeki dar ve ara sokaklara büyük polis araçlarının girememesi nedeniyle, otobüslerin belediye binası önündeki uygun alana park edildiği belirtildi.

Urla Rahat Bir Nefes Aldı

Polis ekiplerinin ilçeyi zehir tacirlerinden temizlemek adına sahada olduğu ve belediye binasını sadece lojistik bir park noktası olarak kullandığının netleşmesi, hem belediye personelini hem de ilçe halkını rahatlattı. Operasyonun ardından belediye çevresindeki hareketlilik de normale döndü.