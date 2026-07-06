Eğitim hayatına ilk adımı atacak minikler eylül ayında ders başı yapmaya hazırlanırken velileri kayıt telaşı sardı. Yeni dönemde 14 Eylül'de çalacak ilk ders zilinden önce, 7-11 Eylül tarihleri arasında okula uyum eğitimleri verilecek. Çocuklarının yaş grubuna göre hangi sınıfa gideceğini hesaplayan aileler, e-Devlet ve e-Okul sistemleri üzerinden okul yerleştirmelerini kontrol edecek. Okul yönetimleri kesin kayıt aşamasında evrak tamamlama süreçlerini başlatırken, istisnai durumu olan öğrenciler sisteme farklı şartlarda dahil edilecek.

2026 ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıt işlemleri 1 Temmuz 2026'da açılacak. E-devlet portalından yapılan resmi duyuruda süreçle ilgili, "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına ait E-KAYIT SONUÇLARI TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE velilerimizin erişimine açılmış olacaktır." ifadesi kullanıldı. Aileler çocuklarının okul durumunu herhangi bir kırtasiye işlemiyle uğraşmadan doğrudan dijital ortamdan görecek.

ANAOKULU KAYITLARI İKAMETGAH ADRESİNE GÖRE Mİ YAPILIYOR?

Anaokulu ve ana sınıfı kayıtları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre e-Okul üzerinden otomatik ilerliyor. Veliler sisteme girip "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" ekranından çocuklarının yerleştiği okulu sorgulayabiliyor. Okul idareleri kesin kayıt aşamasında adres doğrulaması yapmak için aileden elektrik, su veya doğalgaz faturası isteyebiliyor. Şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları adres şartına takılmıyor. Bu öğrenciler istedikleri okula doğrudan nakil yaptırabiliyor.

MEB 2026 ANAOKULU BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

Bakanlık, okula başlama yaşını 30 Eylül 2026 tarihini temel alarak hesaplıyor. Anaokulu ve ana sınıflarında birinci önceliği 5 yaş grubu alıyor. Nisan 2021 ile Eylül 2021 arasında doğan 57-68 aylık çocuklar sisteme ilk sıradan kaydediliyor. Okulda boş kontenjan kalırsa, Ekim 2021 ile Eylül 2022 arasında doğan 48-56 aylık 4 yaş grubu listeye giriyor. Hâlâ yer bulunması durumunda Ekim 2022 ile Eylül 2023 doğumlu 36-47 aylık çocuklar 3 yaş grubu kontenjanından okula yazılabiliyor.

ERTELEME VE ERKEN BAŞLAMA ŞARTLARI NELER?

Kayıt sisteminde yaş sınırında kalan çocuklar için veli isteğine dayalı esneklikler bulunuyor. Ekim 2020 ile Aralık 2020 arasında doğan 69-71 aylık çocuklar normalde ilkokul çağında kabul ediliyor. Aileler dilekçe verirse bu çocuklar anaokuluna yönlendiriliyor. Ocak 2021 ile Mart 2021 arasında doğan 66-68 aylık minikler ise normalde anaokulu grubuna giriyor. Veli isterse ilkokul 1. sınıfa erken kayıt yaptırabiliyor. Özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilerin uygun kurumlara yerleştirilme süreci Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) raporuna göre yönetiliyor. Ailelerin tüm bu adımları e-Okul'dan takip edip kesin kayıt için okul müdürlüklerine başvurması isteniyor.