Proje, gençlerin evlilik sürecine ekonomik, psikolojik ve sosyal açılardan çok daha donanımlı başlamasını hedefliyor. 22 Kasım 2023 tarihinde kurulan fon aracılığıyla sağlanan bu finansmandan faydalanmak isteyen adayların, yaş ve gelir sınırından adli sicil temizliğine kadar belirlenen tüm kriterleri taşıması gerekiyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Projeye başvuracak her iki adayın da Türkiye'de yaşaması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması isteniyor. Başvuru tarihinde 18 yaşını dolduran, 30 yaşından gün almayan gençler paketten yararlanabiliyor. Çiftlerin son altı aylık ortalama gelir toplamının asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi mali şartların temelini oluşturuyor. Adayların kendi üzerlerine kayıtlı bir taşınmaz veya hisse bulundurmaması da zorunlu tutuluyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ TAAHHÜTLER İSTENİYOR?

Sisteme resmi nikah gününe en az iki, en fazla altı ay kala başvuru alınıyor. Adayların projeye girebilmesi için sadece mali kriterleri değil, eğitim şartlarını da yerine getirmesi şart. Çiftlerin, bakanlık tarafından verilen evlilik öncesi eğitim programlarına katılmayı yazılı olarak kabul etmesi gerekiyor. Evlilik sonrası iki yıl içinde sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılım için de taahhüt aranıyor.

ADLİ SİCİL ŞARTLARI NELER?

Kredi değerlendirme aşamasında adli sicil kaydı doğrudan belirleyici oluyor. Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işleyenler ile cinsel dokunulmazlığı ihlal edenlere finansman verilmiyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden, kullanan, satın alan ya da ticaretini yapan kişiler doğrudan proje kapsamı dışında bırakılıyor. Daha önce projeden yararlanıp kredi çekenler de ikinci kez başvuramıyor.

KREDİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Hak kazanan gençlere 48 ay vadeli faizsiz ödeme yatırılıyor. Toplam vadenin ilk iki yılında gençlerden hiçbir taksit tahsil edilmiyor. Geri ödemesiz geçen 24 ayın ardından başlayan ödemeli dönem de 24 ay sürüyor. Bu model, çiftlerin en yoğun harcama yaptığı ilk yılların tamamen ödemesiz atlatılmasını sağlıyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE HİBE DESTEĞİ NASIL UYGULANIR?

Krediyi aldıktan sonra başlayan 48 aylık ödeme planı içinde çocuk sahibi olan ailelere özel hibe kolaylığı devreye giriyor. Çiftlerin 12 aylık kredi taksiti doğrudan siliniyor. Geriye kalan borç faiz eklenmeden 12 ay sonraya öteleniyor.

İlk çocuk sebebiyle toplam vade süresi 60 aya çıkıyor. Aile bu uzatılmış süre içinde ikinci çocuğunu kucağına alırsa, devlet geriye kalan kredi borcunun tamamını siliyor.

Örnek bir ödeme tablosuna göre, Mayıs 2026'da ilk taksitini yatırmaya başlayan bir çift, geri ödemenin üçüncü ayında çocuk sahibi olursa kalan 21 taksit üzerinden değerlendirmeye alınıyor. Bu borcun 12 aylık dilimi affediliyor. Kalan dokuz aylık borç bir yıl ertelenip yeni bir takvimle tahsil ediliyor. Aynı ailenin uzayan vade süresi içinde ikinci çocuk sahibi olması durumunda ise kalan taksitler hibe ediliyor ve kredi hesabı tamamen kapatılıyor.