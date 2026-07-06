Şehir merkezindeki yüksek nüfus yoğunluğu ve nitelikli göç dalgası, konut amortisman sürelerini 16 ile 20 yıl arasına düşürdü. Merkezde kira getirisi arayanların yanı sıra toprak yatırımıyla sermayesini büyütmek isteyenler çeper ilçelere yöneliyor. Ulaşım ağlarının genişlemesiyle birlikte imara yeni açılan araziler, kısa sürede yüksek kazanç sağlıyor.

İZMİR KUZEY AKSINDA HANGİ BÖLGELER KAZANDIRIYOR?

Şehrin sanayi ve lojistik büyümesi kuzey yönünde ilerliyor. İstanbul-İzmir Otoyolu bağlantısı ve İZBAN hattının Bergama'ya uzatılma planları bölgeyi güçlü bir ticari merkeze çevirdi. Toprak yatırımı arayanlar, Menemen ve Ulukent çevresinde imara yeni açılan ya da imar sınırında kalan arazileri tercih ediyor. Bu bölgeler orta vadede yüksek prim potansiyeli barındırıyor. Konut pazarında ise kente yeni yerleşen beyaz yakalı çalışanlar, Harmandalı ve Çiğli'de inşa edilen site tipi projelere yöneliyor.

İZMİR BATI BÖLGESİNDE MÜSTAKİL YAŞAM VE ARSA FIRSATLARI NEREDE?

Müstakil yaşam isteği, şehrin batı kısmını en pahalı ve prestijli alan haline getirdi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve teknoparkların büyümesi, bölgeye nitelikli yazılımcı ve girişimci göçünü hızlandırdı. Yatay mimariye uygun arsa arayanlar Urla'nın Bademler ve Kuşçular köylerini radarına aldı. Bu köyler imar programlarında "Gelişme Konut Alanı" statüsünde yer buluyor. Çeşme ve Alaçatı turistik arazi değerinde zirveyi bırakmazken, Güzelbahçe ile Urla genelindeki lüks villa projeleri sermayesine değer katmak isteyenleri çekiyor.

UCUZ ARSA YATIRIMI İÇİN GÜNEY VE DOĞU HATTINDA NERELER VAR?

Daha makul bütçelerle toprağa ve lojistik alanlara yatırım yapmayı düşünenler güney ile doğu hattını değerlendiriyor. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin durak noktaları ile lojistik köyler bu ilçelere canlılık kattı. Kemalpaşa sanayi arsalarında değerlenirken, Menderes hobi bahçeleri ve organik tarıma elverişli imarlı arazilerde kazandırıyor. Endeksa verileri, Torbalı ilçesindeki Bahçelievler ve Tepeköy mahallelerinin fiyat-performans ve yüksek yatırım skoruyla listelere girdiğini gösteriyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE KONUT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MANTIKLI MI?

Birikimini enflasyon karşısında eritmek istemeyen ve şehir merkezinde kalmayı tercih edenler için merkez ilçeler güçlü seçenekler sunuyor. Gelişmiş ulaşım ağları, büyük üniversiteler ve kentsel dönüşüm süreci bu bölgeleri canlı tutuyor. Öte yandan Buca, Türkiye genelinde arsa yatırım potansiyeli en yüksek yerlerden biri. Bornova ve Bayraklı ise özellikle ticari gayrimenkul alanında büyük bir kazanç sağlıyor.

İZMİR'DE ARSA VE ARAZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Gayrimenkul uzmanları yatırım yaparken risklerin doğru yönetilmesi gerektiğini söylüyor. Alınacak arsanın müstakil parsel yani tek tapu olması, sit alanında kalmaması ve zemin etüdünün sağlamlığı gibi detayların kesinlikle kontrol edilmesi şart. Ulaşım yatırımları arsa değerini doğrudan etkiliyor. Metro, otoyol ya da hızlı tren projelerine yakın olan araziler, imar geçiş sürecinde yatırımcısına 6 ile 12 ay gibi kısa bir sürede yüzde 80 ile yüzde 120 arasında değer artışı sağlayabiliyor.