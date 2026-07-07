Son Mühür- Yaz tatilinin gelmesiyke birlikte evde "Ne yapsak?" diye düşünen çocuklar için İzmir Büyükşehir Belediyesi harika bir program hazırladı. 6-14 yaş arlsı çocuklara yönelik Yaz Okulu, 13 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında çocuk merkezlerinde ücretsiz uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yaz Okulu, dolu dolu geçecek. Hafta içi beş gün 08.30-17.30 saatleri arasında ücretsiz bir şekilde gerçekleşecek bu okul Bayraklı, Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Konak’taki çocuk merkezlerinde yürütülecek. Etkinliklerde 6-14 yaş arası çocuklar hem yeni beceriler kazanacak hem de İzmir’in kültür, tarih, bilim ve doğa alanlarını keşfetme fırsatı bulacak.

Robotikten dansa: Yok yok!

Çocuklar bir yandan robotik kodlama, 3D tasarım ve oyun programlama gibi geleceğin teknolojileriyle tanışırken; diğer yandan gitar, tiyatro, resim, ebru ve seramik gibi sanat atölyelerinde içlerindeki yeteneği keşfedecek. Ayrıca İngilizce ve Almanca pratikleri, eğlenceli matematik ve fen dersleri, basketbol, masa tenisi ve hatta salsa bile programda yer alıyor.

Dört duvar arasında kalmak yok

İyi haberlerden biri de bu okulda dört duvar arasında kalmanın olmaması. Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndan Efes Antik Kenti'ne, Oyuncak Müzesi'nden Uzay Kampüsü'ne kadar birçok yer bu eğitimle gezilecek. Çocuklar Sancar Maruflu Bilim Merkezi, Bayrak Bilim Müzesi, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), İzmir Deniz Müzesi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Cumhuriyet Eğitim Müzesi, İzmir Radyo ve Demokrasi Müzesi,

İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, İzmir Müzik ve Müzik Enstrümanları Müzesi, Ümran Baradan Oyuncak Müzesi, Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi, İzmir Ticaret Odası Müzesi, Yeşilova Höyüğü, Agora ve Efes antik kentleri, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Çiğli Belediyesi Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, İnciraltı Engelli Farkındalık Merkezi ve İnciraltı Kent Ormanı gibi pek çok noktayı ziyaret edecek.

Güçlü kurumlar el ele verdi

TEGV, AÇEV, TÜBİTAK ve ÇYDD gibi güçlü kurumların da destek verdiği bu dolu dolu yaz okuluna kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak için merkezlere gidilebilecek.

Cengizhan Çocuk Merkezi

Cengizhan Mahallesi 1620/39 Sokak No: 23/B, Bayraklı

0232 293 87 11



Örnekköy Çocuk Merkezi

Başpehlivan Karaali Caddesi, Zübeyde Hanım Mahallesi No: 377,

Örnekköy/Karşıyaka

0232 293 94 61



Uzundere Çocuk Merkezi

Yaşar Kemal Mahallesi 6002 Sokak No: 10/1, Karabağlar

0232 293 96 82



Limontepe Çocuk Merkezi

Limontepe Mahallesi 9708 Sokak No: 3, Karabağlar

0232 293 97 23



Gümüşpala Çocuk Merkezi

Gümüşpala Mahallesi 7037 Sokak No: 49/A, Bayraklı

0232 293 87 13



Gürçeşme Çocuk Merkezi

Laleli Mahallesi Menderes Caddesi No: 426/4, Buca

0232 293 61 48



Buca Çocuk Merkezi

1263 Sokak, Aydoğdu Mahallesi, Sosyal Yaşam Kampüsü No: 1/B, Evka 1, Buca

0232 293 96 68



Yenişehir Çocuk Merkezi

1138 Sokak No: 2, Yenişehir Mahallesi, Konak

0232 293 96 89



Kadifekale Çocuk Merkezi

Aziziye Mahallesi 717 Sokak No: 106/A, Konak

0232 293 96 69