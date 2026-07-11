Son Mühür / Uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarılarıyla Karşıyaka’nın gururu olan gençler, Belediye Meclisi’ne konuk olarak takdir edildi. Karşıyaka Belediye Meclisi’nde düzenlenen törenle gençleri başarılarından dolayı kutlayarak ödüllülerini takdim eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Elde ettikleri zaferlerle bizleri gururlandıran çocuklarımızı, antrenörlerini ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum” dedi. Başkan Ünsal, başarılı gençlere Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk’u ve hediye kartlarını armağan etti.

Yeşil ve kırmızının şampiyonları!

Türkiye ve Karşıyaka’yı tüm yıl boyunca çeşitli organizasyonlarda temsil eden Doruk Sabuncuoğlu Ford, Almanya’da düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda Dünya Şampiyonu oldu. Bosna Hersek’te gerçekleşen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası Yıldız kategorisi 45 kiloda Ege Kovanlık Avrupa Şampiyonluğu’nu göğüsledi.

Tenis branşında ise Yiğit Uras Yıldırım, 2025'te U12 ve 2026'da U14 Milli Takımlarına seçilerek Montenegro Cup Tennis Europe U-14'te yarı finalist, Antalya’daki Hitit Cup Tennis Europe U-14'te de finalisti oldu. Yine aynı branşta yarışan Yankı Filiz de 2025 ve 2026 yıllarında U12 Milli Takımı’na seçilirken, Antalya’daki Tennis Europe U-12'de yarı finalist, çiftler kategorisinde şampiyonluğa adını yazdırdı.

Meclis üyeleri de alkışladı

Karşıyaka’nın gururu gençler, meclis üyelerince de alkışlanarak tebrik edildi. “Meclisler’de normalde alkışlanmaz, bu alkışlar size özel” mesajı veren Başkan Ünsal, “Bugün meclisimizde çok değerli konukları ağırlamanın, Türkiye’nin adını dünyaya duyuran pırıl pırıl gençlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası arenada elde ettikleri şampiyonluklarla ülkemizin ve Karşıyakamızın adını başarıyla temsil eden evlatlarımızla ne kadar övünsek azdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana sporu, bilimi ve kültürü her alanda destekleyen bir belediye olarak, şampiyonlarımızın bu başarı yolculuğunda yanlarında olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu muazzam başarıların arkasındaki en büyük güç olan, evlatlarımızı binbir emekle yetiştiren kıymetli ailelerimize ve antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.