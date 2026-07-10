SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan artışın ardından yargı mensupları ile mülki idare amirlerinin maaşları yeniden hesaplandı. Zamlı maaşlarla birlikte özellikle 1. derece hâkim ve savcılar, valiler ve kaymakamların aylık gelirlerinde dikkat çeken artışlar yaşandı. Yeni katsayı düzenlemesiyle birlikte yürürlüğe giren ve Temmuz ayından itibaren hesaplara yatması beklenen güncel maaş tablosu şu şekilde şekillendi:

Yargı Mensuplarının Temmuz 2026 Maaş Tablosu

Yargıtay Başkanı: 270.456 TL

1. Derece Hâkim / Savcı: 215.345 TL

Hâkim Adayı: 110.567 TL

Mülki İdare Amirlerinin Maaşları da Yükseldi

Yargı mensuplarının yanı sıra mülki idare amirlerinin maaşlarında da gözle görülür bir artış gerçekleşti. Yeni düzenlemeye göre mülki idaredeki güncel rakamlar şöyle:

İl Valisi: 218.456 TL

1. Derece Vali Yardımcısı: 170.455 TL

Kaymakam: 169.000 TL

Kaymakam Adayı: 115.654 TL

Ek Ödemeler Net Tutarı Değiştirebiliyor

Açıklanan bu rakamlar temel maaşlar esas alınarak hesaplanmıştır. Görev yapılan bölge, aile yardımı, çocuk yardımı, yabancı dil tazminatı, görev yeri tazminatı ve vekâlet ücreti gibi ek ödemelere bağlı olarak kişilerin eline geçen net tutarlar değişkenlik gösterebilmektedir.