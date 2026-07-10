Türkiye'nin köklü mücevher markalarından birinin uzun yıllar yöneticiliğini üstlenen Cihan Kamer, sektördeki yatırımlarıyla biliniyor. Aile şirketini babasından devraldıktan sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir konuma taşıyan deneyimli iş insanının kişisel hayatı, serveti ve kariyer basamakları geniş kitleler tarafından yakından takip ediliyor.

CİHAN KAMER KİMDİR, NERELİDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğan Cihan Kamer, aslen Denizli'nin Çivril ilçesinden. Ailesinin köklü ticari geçmişiyle büyüyen Kamer, 1989 yılında babası Atasay Kamer'in kurduğu Atasay Mücevherat'ta iş hayatına atıldı. Eşi Çiğdem Kamer ile evliliğinden Atasay ve Simay adında iki çocuğu bulunuyor. Kızı Simay Kamer'in 2015 yılındaki nikâh töreninde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş nikâhı kıyarken, şahitlikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

CİHAN KAMER'İN MESLEĞİ NE?

Cihan Kamer iş insanı ve yönetici olarak kariyerini sürdürüyor. Uzun yıllar Atasay Mücevherat'ın genel müdürlüğünü yapan Kamer, şirketin küresel bir markaya dönüşmesi sürecini yönetti. Sektördeki deneyimini farklı platformlara da taşıyarak bir dönem İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini üstlendi. Deneyimli isim, 2015 yılının ocak ayında şirketin CEO'luk koltuğunu oğlu Atasay Kamer'e devretti.

CİHAN KAMER ZENGİN Mİ, SERVETİ NE KADAR?

Mücevher ve kuyumculuk sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birini yönetmesi nedeniyle Kamer, iş dünyasının en varlıklı isimleri arasında yer alıyor. Ancak Cihan Kamer'in toplam serveti veya kişisel mal varlığına dair resmi makamlarca onaylanmış herhangi bir veri bulunmuyor. Kamuoyunda ve çeşitli platformlarda bazı rakamlar telaffuz edilse de bu tahminler resmi bir nitelik taşımıyor.

CİHAN KAMER'İN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ NELER?

Cihan Kamer, ticari faaliyetlerinin yanı sıra hayır işleri ve eğitim yatırımlarına da zaman ayırıyor. Babası Atasay Kamer adına memleketi Denizli'nin Çivril ilçesinde Pamukkale Üniversitesine bağlı Atasay Kamer Meslek Yüksekokulunu inşa ettirdi. Aile ayrıca Rize'de yaptırdığı sağlık merkezine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adını verdi.