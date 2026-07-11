Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’de yıllardır hizmet veren ancak artık yetersiz olan eski itfaiye binasının yerine yeni bir tesis kuruyor.

Hem teknolojik altyapısı hem de modern yapısıyla dikkat çeken yeni binada fiziki gerçekleşme oranı yüzde 33’e ulaştı.

Yaklaşık 68 milyon liralık bir yatırımlarla hayata geçirilen bu önemli projenin 2026 yılının sonuna doğru tamamen bitirilmesi ve kapılarını açması planlanıyor.

Tesis bitirildiğinde, yalnızca Dikili merkezine değil, çevre köy ve ilçelerdeki olaylara da çok daha pratik ve güvenli bir şekilde müdahale edilebilecek.

Şantiyede hummalı çalışma

Ekipler sahada ortaklaşa bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şu ana kadar projenin en önemli yerlerinden biri olan garaj binasının çatı kiriş betonları döküldü ve çelik çatı montajına geçildi.

Bir yandan çevre istinat duvarları için hafriyat ve demir hazırlıkları devam ederken, diğer yandan betonu dökülen alanlarda su yalıtımı ve toprak dolgu işlemleri yapılıyor.

Basketbol sahası da bulunuyor

Yeni itfaiye binası, toplamda 1.500 metrekare kapalı alanı ve 3.100 metrekarelik geniş yeşil alanıyla hizmet sunacak şekilde planlandı. İki katlı olarak tasarlanan binada personelin ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler bulunuyor.

Aynı anda 4 büyük itfaiye aracının hazır bekleyebileceği kapalı garajın dışında binada personelin dinlenme saatlerinde kullanabileceği modern odalar, duşlar ve sosyal alanlar da bulunuyor.

Ayrıca ekiplerin her daim zinde kalması için bahçeye bir basketbol sahası, eğitim amaçlı tartan pist ve kum havuzu da yapılıyor.

İzmir genelindeki eski binalar da unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi yalnızca Dikili’ye yeni bir bina yapmakla kalmıyor, kent genelindeki diğer itfaiye istasyonlarını da elden geçiriyor.

Bu çerçevede Karşıyaka ve Çiğli itfaiye binalarındaki banyo ile mutfaklar baştan aşağı yenilenirken, Çiğli'deki binanın dış cephesi de boyandı.

Narlıdere istasyonunda görev alan kadın personelin konforu için ek bir yatakhane bölümü inşa edildi. Son olarak Yenişehir'deki merkez binanın çatı izolasyonu tamamen yenilenirken, rutubetten zarar gören odalarda gerekli tüm tadilat ve onarım işlemleri bitirildi.