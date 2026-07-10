Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanmalar Türkiye'deki istasyonlara yeni bir tarife olarak yansıyor. Dün 79,25 dolara kadar tırmanan varil fiyatı, ABD Merkez Bankasının enflasyonla mücadele adımları ve zayıflayan petrol talebi endişeleriyle günü 76,30 dolardan kapattı. Dünyadaki bu düşüş trendi içeride sürücüleri rahatlatan haberi beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri düşen maliyetlerin ardından motorin fiyatları için harekete geçti.

MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Sektörel kaynakların aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 16 kuruşluk indirim uygulanacak. Gelecek indirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 67,72 liraya, Ankara'da 68,83 liraya ve İzmir'de 69,10 liraya düşecek. Doğu illerindeki istasyonlarda ise yeni fiyat 70,58 lira olarak tabelalara yazılacak.

BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda yaşanan fiyat düşüşünü duyan sürücüler, benzin fiyatlarını da sorguluyor. Yetkililer, benzin grubunda şu an için herhangi bir indirim veya zam beklemiyor. Fiyatlar mevcut haliyle uygulanmaya devam edecek.

10 TEMMUZ 2026 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel tarifeye göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 62,90 liradan, motorin 69,88 liradan ve otogaz (LPG) 31,19 liradan satılıyor. Anadolu Yakası'ndaki pompalar ise benzini 62,75 liradan, motorini 69,73 liradan ve LPG'yi 30,59 liradan sürücülere veriyor.

ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ LİRA?

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 63,86 lira, motorin 70,99 lira ve otogaz 31,19 lira olarak işlem görüyor. İzmir'de istasyona giden araç sahipleri benzini 64,14 liradan, motorini 71,26 liradan ve LPG'yi 30,99 liradan satın alıyor.