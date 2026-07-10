Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.

İzmir'de sıcak hava etkili olacak

İzmir ve çevresi ise bu yağışlı havanın tamamen dışında kalıyor. Meteorolojik verilere göre bugün sabahtan itibaren İzmir genelinde yağışsız ve oldukça sıcak bir hava etkili olacak. İstanbul ve Karadeniz bölgesindeki kentlerde yağış beklenirken, İzmir'de sıcaklıklar hızla yükselecek. İzmir merkezinde hava sıcaklığının 34-35 derece civarında seyretmesi beklenirken, özellikle iç kesimlerde yer alan Bayındır ve Tire ilçelerinde termometrelerin öğle saatlerinde 39 dereceye kadar yaklaşacağı tahmin ediliyor.

İzmir ilçelerinde beklenen hava durumu 10 Temmuz 2026

Aliağa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak.

Balçova: Az bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

Bayındır: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 39 dereceyi gösterecek.

Bayraklı: Sıcak bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Bergama: Az bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek.

Beydağ: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Bornova: Sıcak hava etkisini gösterecek, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Buca: Az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 33 dereceye ulaşacak.

Çeşme: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 derece olacak.

Çiğli: Az bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek.

Dikili: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

Foça: Az bulutlu hava görülecek, sıcaklık 32 derece olacak.

Gaziemir: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 31 derece olacak.

Karabağlar: Az bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

Karaburun: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.

Karşıyaka: Az bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek.

Kemalpaşa: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 33 derece olacak.

Kınık: Az bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

Kiraz: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35 derece olacak.

Konak: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak.

Menderes: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak.

Menemen: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 34 derece olacak.

Narlıdere: Az bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 33 dereceye ulaşacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Seferihisar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.

Selçuk: Az bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek.

Tire: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 39 derece olacak.

Torbalı: Sıcak bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.

Urla: Az bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 29 derece olacak.