Son Mühür/Hüseyin Demir Türk basketbolunun lokomotif takımlarından Karşıyaka Spor Kulübü, altyapıda yeni hamleler için düğmeye bastı. Yeşil-kırmızılılar yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna önemli oyuncular yetiştirirken milli takımlara oyuncu gönderdi. Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde üç salonda çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Basketbol Altyapı tekrardan eski günlerine dönmek istiyor.

“Kaf-Kaf, fabrika ayarlarına dönmek istiyor”

Bir zamanlar spor okulları faaliyetlerinde 1000 öğrenciyle İzmir’in göz bebeği olan spor okulu çalışmalarına yatırım yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda Kulüp Başkanı Yiğit Tusder harekete geçerek yeni yapılanmaya geçti. Eskiden basketbol altyapıda yöneticilik yapan Tusder ve ekibi tekrardan altyapıyı canlandırmak istiyor. Spor kulüplerinin ekonomik kriz ve maddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde yeşil-kırmızılıların özüne dönmesi bekleniyor.

“Hedef sürdürülebilir altyapı modeli”

Karşıyaka Basketbol Altyapısı tarafından yapılan açıklamada, her yaş grubundaki sporcuların potansiyelini doğru yönlendiren, gelişimlerini bilimsel yöntemlerle takip eden ve kulüp kültürünü esas alan güçlü bir altyapı modeli oluşturmanın hedeflendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, geleceğin Karşıyakalı basketbolcularını yetiştirmek için aynı sorumluluk ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

“Karşıyaka’dan açıklama geldi”

Kulüpten yapılan açıklamada, sporcuların gelişim süreçlerinin yakından takip edilmesi, velilerle güçlü iletişim kurulması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi amacıyla yeni organizasyon modelinin oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre altyapı yönetim organizasyonunda görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

BAŞKAN

Cihan Bayazıt

BAŞKAN VEKİLİ

Barkın Beldağ

GENEL SEKRETER

Orçun Tan

KURUMSAL İLETİŞİM VE MARKA YÖNETİMİ

Batuhan Alpaydın

Murat Özdil

Remzi Kayataş

FİNANS VE İDARİ OPERASYONLAR

Mert Sönmez

Ergin Zeybek

Ziya Kızıltan (Tesis Sorumlusu)

Mehmet Bayık

STRATEJİK ORTAKLIKLAR VE KAYNAK GELİŞTİRME

Caner Güler

Ercan Özcan

Mehmet Emin Tok

Orçun Tan

OYUNCU GELİŞİMİ VE TAKİP

Mustafa Kasalı

Kaan Karayalçın

Berkay Aras

Kemal Özaş

HUKUK DEPARTMANI

Cihan Bayazıt

Can Işık