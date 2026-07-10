Son Mühür - Karşıyaka Çarşısı’ndaki Hergele Meydanı’nda düzenlenen törene Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bosna Hersek Milli Marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, soykırımın insanlık tarihindeki yerine ve unutulmaması gerektiğine dikkat çekildi.

"Unutmamak ortak sorumluluğumuzdur"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, soykırımın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Srebrenitsa'da yaşananlar yalnızca Bosna Hersek'in değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Bu acıyı unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak da hepimizin ortak sorumluluğudur. Geçmişten ders çıkarmak, barışı, adaleti ve insan haklarını her koşulda savunmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Denize karanfiller bırakldı

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi İlhami Yıldız, Srebrenitsa'nın acısının insanlığın ortak vicdanında yaşamaya devam ettiğini belirtirken; Ege Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Erdal Babaoğlu ise bölgenin Birleşmiş Milletler tarafından güvenli alan ilan edilmesine rağmen katliamın yaşandığını hatırlatarak, barış ve birlikte yaşama kültürünün önemini vurguladı. Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen katılımcılar, anma etkinliğini denize karanfil bırakarak tamamladı.