İzmir Karşıyaka'da polis ekiplerinin aranan kişilere yönelik düzenlediği uygulama sonucunda, hakkında 27 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 194 bin TL adli para cezası olan bir hükümlünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Bostanlı'da kimlik kontrolü!

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Bostanlı bölgesinde denetim düzenledi.

Çalışmalar esnasında Caher Dudayev Caddesi'nde durdurulan S.S.'nin kimlik sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucunda şahsın uzun süredir arandığı ifade edildi..

Kesinleşmiş hapis ve para cezası!

Polis ekiplerinin yapmış olduğu sorgulama sonucunda S.S.'nin, 'Çek Kanununa Muhalefet' ile 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında 27 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca şahsın 194 bin TL adli para cezasıyla da arandığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerine start verildi!

Gözaltına alınan S.S., işlemlerinin devam ettirilmesi amacıyla Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinden sonra hükümlünün ceza infaz süreci çerçevesinde adli makamlara sevk edilmesi planlanıyor.