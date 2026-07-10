Adalet alanında çok sayıda yeniliği barındıran tasarı, miras işlemlerinden bilirkişilik sistemine kadar geniş bir yelpazede hukuki süreçleri hızlandırmayı hedefliyor. Komisyon aşamasını tamamlayan kanun teklifi, Meclis Genel Kurulundaki oylamaların ardından Cumhurbaşkanı onayına sunularak yasalaşacak. Tasarının içeriğinde banka hesaplarını başkalarına kullandıranlara yönelik getirilen ceza indirimleri ile yargılama sürelerine getirilen katı sınırlandırmalar geniş yer tutuyor.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kamuoyunun haftalardır yolunu gözlediği yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Tasarı komisyon aşamasını tamamlayarak doğrudan Genel Kurula sevk edildi. Milletvekillerinin onayına sunulacak maddeler, Meclis kürsüsünden geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

12. YARGI PAKETİNDE AF VE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda sıkça dillendirilen genel af beklentilerine son noktayı koydu. Gürlek, pakette genel affa dair hiçbir madde bulunmadığını açıkladı. Yeni yasa teklifi infaz sistemine yönelik herhangi bir indirim veya özel uygulama içermiyor. Salgın dönemindeki infaz kolaylıklarından yararlanamayan hükümlüler için de ufukta yeni bir çalışma görünmüyor. Gözler Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında verilebilecek olası değişiklik önergelerine çevrildi.

IBAN DOLANDIRICILIĞINDA CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSIYOR?

AK Parti milletvekillerinin komisyonda sunduğu önergeyle metne giren madde, dolandırıcılık suçlarına iştirak edenleri doğrudan etkiliyor. Sadece banka hesabını, kredi kartını veya ödeme araçlarını başkasına kullandırarak suça yardım eden kişilerin cezası yarı oranında düşecek. Yargıtayda temyiz bekleyen eski dosyalar bu kurala göre yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemelerine dönecek.

ZARARI KARŞILAYAN HÜKÜMLÜ HAGB ALABİLECEK Mİ?

İnfaz aşamasına geçen hükümlüler, mağdurun zararını tamamen giderdikleri takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak. Mahkemenin yapacağı ihtardan sonraki altı ay içinde parayı iade edenlerin cezası inecek. Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, asıl suçlu ile sadece yardım eden kişiyi ayırmayı hedeflediklerini anlattı. Yardım edenlerin cezası yarı yarıya indiğinde toplam süre iki yılın altına düşebilecek. Mahkemeler bu sayede hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) veya ceza ertelemesi kararı verebilecek. Mağdurun zararı kuruşu kuruşuna ödenmeden infaz kesinlikle durmayacak.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Yargı süreçlerini hızlandırmaya odaklanan kanun teklifi hukuk sistemine yapısal değişiklikler getiriyor. Tasarıda yer alan başlıca yenilikler şunlar:

Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre en fazla üç ayla sınırlandırılacak.

Avukatlar ön inceleme duruşmalarına adliyeye gitmeden SEGBİS üzerinden katılabilecek.

Miras kalan taşınmazların satış işlemleri yeni kurallara bağlanacak.

Bilirkişilik sistemi baştan kurgulanarak mahkemelerin gereksiz yere bilirkişi ataması engellenecek.

Noterler belgeleri elektronik ortamda gönderip yazışma süreçlerini hızlandıracak.

Bölge idare mahkemelerinin belirli kararlarına itiraz yolu açılacak.