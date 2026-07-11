Son Mühür / Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alsancak’ta altyapı faaliyetlerinin tamamlandığı sokaklarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Yol ve kaldırımları yenileyerek özverili ve titiz bir çalışma yürüten ekipleri, 1460, 1473 ve 1474 sokaklarının ardından 1472 Sokak’taki çalışmaları da tamamlandı.

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında yol ve kaldırımlar tamamen yenilenirken uygun bölgelerde de ağaçlandırma işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda alanda yeni motosiklet ve araç park yerleri de oluşturuluyor. Altyapıda görevli kurumların eşgüdümüyle ilerleyen takvim kapsamında 1479 Sokak da çalışma programına dahil edildi.

“Daha güvenli, konforlu ve modern”

Alsancak’ın yenilenen sokaklarıyla birlikte hem kent estetiğini güçlendirdiklerini hem de ulaşım konforu sağladıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Altyapı faaliyetleri nedeniyle zarar gören sokaklarımızı, ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla daha güvenli, konforlu ve modern hale getiriyoruz. 1460, 1473 ve 1474 sokaklarımızın ardından 1472 Sokak’taki asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı da tamamladık. Yenilenen yollar, düzenlenen kaldırımlar ve daha modern bir çevreyle bölgemizin çehresini güzelleştirirken hem yayaların hem de sürücülerin ulaşım konforunu arttırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.