Son Mühür / Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi tüm takımlar transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 2026-2027 sezonunda Karşıyaka Spor Kulübü’nde teknik heyet ve transfer çalışmalarına henüz başlamadı. Başantrenör Ahmet Kandemir ile yönetim henüz resmi bir anlaşma imzalamadı. Deneyimli antrenör yönetimden haber bekliyor. Genel menajer Çağlar Karabulut ve ekibi yeni sezonda Karşıyaka’yı en üst seviyelere taşımak istiyor. 2025-2026 sezonunda üst üste aldıkları galibiyetlerle takımı ayakta tutan Kandemir ve Karabulut ekibinin yanında deneyimli antrenör İnanç Koç yer aldı.

“Kaf-Kaf’ın milli gururu”

Takımda Mert Celep ile Samet Geyik ayrılırken diğer oyuncuların belirsizliği devam ediyor. Öte yandan yeşil-kırmızılıların milli gururları Bora Tahmaz, Yalın Yıldız milli takım altyapılarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Diğer genç oyuncu Beşir Braint ise FIBA U17 Dünya Şampiyonası’nda üstün performansıyla turnuvaya damga vurdu. Karşıyaka’nın gençleri başantrenör İnanç Koç yönetiminde göz kamaştırıyor.

“Folkart ile sponsorluk görüşmesi”

Karşıyaka Spor Kulübü, sponsorluk ve destek görüşmeleri kapsamında Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ı ziyaret etti. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde kulübe sağladığı mali destekle takımın ligde kalma mücadelesine katkıda bulunan Mesut Sancak ile gerçekleştirilen görüşmede, Karşıyaka'nın geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Edinilen bilgilere göre Folkart grubu Kaf-Kaf’a maddi destekte bulunurken A takıma ana sponsor olmayacak. Karşıyaka Spor Kulübü yönetiminin sponsorluk arayışı devam ediyor.

“Turgay Büyükkarcı dikkat çekti”

11 Haziran'da gerçekleştirilen genel kurulun ardından göreve gelen Başkan Yiğit Tusder yönetimi, basketbol şubesine yeni sezonda destek vermesi beklenen eski başkan Turgay Büyükkarcı ile birlikte ziyarette yer aldı. Görüşmeye Başkan Yiğit Tusder, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Ali Yüceışık ve eski başkan Turgay Büyükkarcı katılırken, Karşıyaka heyeti Mesut Sancak, Fırat Sancak ve Kerem Sancak tarafından ağırlandı. Toplantıda kulübün geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Karşıyaka Spor Kulübü’nün şampiyon olduğu sezon başkanlık yapan Turgay Büyükkarcı’nın yeni yönetimdeki rol ve sorumluluğu merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre kulüp yönetimine ağabeylik yapan Büyükkarcı, yol gösteriyor.

“Mesut Sancak’dan Tusder’e tebrik mesajı”

Mesut Sancak ve ailesine teşekkür eden Karşıyaka Spor Kulübü, "Ziyarette kulübümüzün geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, Karşıyaka Spor Kulübü’ne gösterdikleri yakın ilgi ve değerli destekleri ile nazik ev sahiplikleri için Sayın Mesut Sancak, Fırat Sancak ve Kerem Sancak’a teşekkür ederiz" dedi. Mesut Sancak,"Karşıyaka Spor Kulübü'nün genç Başkanı Yiğit Tusder, Asbaşkan Ali Yüceışık, KSK’nin eski başkanlarından sevgili dostum Turgay Büyükkarcı, bugün nazik ziyaretleriyle bizleri mutlu etti. KSK’nin geleceği üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Karşıyaka’mızı seviyoruz, en iyi duygularla başarı dileklerimizi ilettik; Yiğit Başkan ve yeni yönetiminin yolları açık olsun" dedi.

“Kaf-Kaf’a destek”

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka'ya önemli mali destek sağlayan Mesut Sancak'ın yeni sezonda da kulübe desteğini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi. Öte yandan, şirket olarak isim sponsorluğuna ise mesafeli yaklaşıldığı belirtildi.