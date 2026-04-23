Karşıyaka camiası, 23 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için Play-Off öncesi birbirine kenetlendi. Sahadaki direnişe saha dışından büyük bir ekonomik yardım sağlanırken, camianın önemli isimleri görev üstlendi.

Toplanan rakam 5 milyon TL seviyesine geldi

1912 Karşıyaka Derneği’nin liderliğinde başlatılan şampiyonluk kampanyası, taraftarın ve iş dünyasının yardımıyla kısa sürede büyüdü.

Play-Off heyecanı dört bir yanı kaplamışken , takıma moral olması amacıyla toplanan rakam şimdiden 5 milyon TL seviyesine geldi.

İsmail Çiftçioğlu 1 milyon TL destek verdi

Kampanyanın en önemli destek, son kongrede başkan adaylığı ile ismi sıkça duyulan İsmail Çiftçioğlu’ndan geldi.

Çiftçioğlu, şampiyonluk yolunda takıma 1 milyon TL destek verdi. Aynı zamanda camianın sevilen isimleri Cenk Karace, Mustafa Taşova, Yücel Yetik ve Ozan Aykut da 500’er bin TL’lik destek verdi.

Ödemeler yapıldı

Yönetim ve eski başkanlar yalnızca prim sözüyle değil, mevcut alacakların bitmesiyle de takımı rahatlattı. Hafta başında futbolcuların peşinat taksitleri ve teknik ekibin ücretleri için 5 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Azat Yeşil, Cenk Karace ve İzmir Girişim Grubu’nun katkısıyla, kulüp personelinin birikmiş 1.2 milyon TL tutarındaki maaşları da hesaplara yatırıldı.