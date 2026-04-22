Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi adını İzmir Devlet Tiyatrosu'nun ilk müdürü Ragıp Haykır'dan alıyor. 1971'de yasanın çıkmasıyla yerleşik kadroya geçildiğinde turne başkanı olarak görev yapan Haykır, 1978'e kadar İzmir Devlet Tiyatrosu'nun müdürlüğünü sürdürdü. Onun ismini taşıyan sahne de bugün kentin kültür yaşamında önemli bir işlev üstleniyor.

Sahnenin tarihçesi ve dönüşümü

Bina 1966 yılında Efes Sinema Salonu adıyla açıldı ve sinema işlevinde hizmet verdi. 1986'da tiyatro salonuna dönüştürülerek Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi adını aldı. 2002 yılında sahnenin balkon bölümü Oda Tiyatrosu'na çevrildi ve İzmir Devlet Tiyatrosu üçüncü sahnesine kavuştu. 2010'da mülkiyet Devlet Tiyatroları'na geçti. Ancak deprem yönetmeliğine uymayan bina 2013 yılında yıktırıldı.

Yeniden inşa süreci ve yeni açılış

Yıkımın ardından aynı alana 2014'te modern bir yapı için temel atıldı. İnşaat sürecindeki gecikmeler nedeniyle tiyatroseverler uzun bir bekleyiş yaşadı. Yeni bina 21 Mart 2019 tarihinde Metin Oyman'ın yönettiği Kaşıkçılar oyununun prömiyeri ile perdelerini yeniden açtı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nun idari bürosu da güncel yapı içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'ne nasıl gidilir?

Tiyatro binası Karşıyaka Çarşı'nın içinde bulunduğu için ulaşım son derece pratik. Vapur iskelesi, İZBAN istasyonu ve otobüs-minibüs durakları yürüme mesafesinde konumlanıyor. İzmir'in her noktasından toplu taşımayla rahatça ulaşılabilen sahne, adresini Tuna Mahallesi 1713 Tiyatro Sokak No 43 olarak paylaşıyor.

Oyun programı ve gişe saatleri

Sahnede Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri aylık programa göre yetişkin ve çocuk oyunları sergileniyor. Gişe Pazartesi günleri 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Salı'dan Cumartesi'ye 20.00'a kadar açık kalırken Pazar günü ise 10.00-15.00 saatlerinde (13.00-14.00 öğle tatiliyle birlikte) faaliyet gösteriyor. Biletlere Devlet Tiyatroları resmi sitesinden ulaşmak mümkün.