Bugün, önemli bir gün olarak öne çıkıyor. Milyonlarca çocuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya kutlayacak. Aynı zamanda 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış günü olması sebebiyle de büyük bir öneme sahip. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, çok sayıda spor kulübünde paylaşımlar gelirken, İzmir'in köklü kulüplerinden de paylaşım geldi.

Karşıyaka ve Göztepe'den paylaşım!

Karşıyaka Spor Kulübü'nün resmi hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Göztepe Spor Kulübü'nün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda ise, "Bugün 23 Nisan 2026 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yılı! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." denildi.

