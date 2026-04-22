Karşıyaka emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor ve mükelleflerin gecikme zammı ile karşılaşmamak için takvime dikkat etmesi gerekiyor. 2026 yılı ilk taksit süreci 2 Mart'ta başladı ve 31 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek. İkinci taksit dönemi ise 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Karşıyaka Belediyesi emlak vergisi nasıl sorgulanır?

Mükellefler borç sorgulama ve ödeme işlemlerini birkaç farklı kanaldan yapabiliyor. Karşıyaka Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerindeki e-Belediye sisteminden TC kimlik numarası ya da sicil numarasıyla sorgulama gerçekleştirmek mümkün. e-Devlet kapısı üzerinden de tahsilat hizmetleri bölümü aracılığıyla aynı işlem yapılabiliyor. Sorgulama sonrası anlık olarak ödenecek tutar ekrana geliyor.

Emlak vergisi ödeme kanalları hangileri?

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı vergi borçları için dört temel ödeme yolu bulunuyor. Belediyenin online ödeme sistemi en pratik seçenek olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra belediye veznelerinden nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. PTT şubeleri üzerinden posta havalesi seçeneği de geçerliliğini koruyor. Son olarak anlaşmalı bankaların şubeleri ve internet bankacılığı kanalları da kullanılabiliyor. Belediyenin posta çeki numarası 233056 olarak biliniyor ve ödeme sırasında sicil numarası ile kimlik bilgilerinin eksiksiz yazılması gerekiyor.

2026 emlak vergisi taksit tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 yılı 1. taksit için son gün 31 Mayıs 2026. Bu tarihe kadar ödeme yapılmazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranda gecikme zammı devreye giriyor. Yılın son aylarında başlayacak 2. taksit için son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2026 olarak belirlendi. İsteyen mükellefler iki taksiti tek seferde de yatırabiliyor.

Emlak vergisi dışında hangi borçlar ödenebiliyor?

Karşıyaka Belediyesi'nin e-Belediye sistemi sadece emlak vergisiyle sınırlı değil. Çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi de aynı platform üzerinden ödenebiliyor. Sistem ayrıca arsa metrekare fiyatı sorgulama, imar durumu, rayiç değer ve ruhsat gibi pek çok hizmeti de mükelleflerin kullanımına sunuyor.