Perşembe günü tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan nedeniyle eğitim kurumları tüm gün kapalıydı. Öğrenciler bir günlük dinlenmenin ardından hemen ertesi gün olan cuma günü ders başı yapıp yapmayacaklarını öğrenmek istiyor. Özellikle ilk ve ortaokul kademesindeki öğrenciler, hafta sonu tatiliyle birleşen üç günlük bir boşluk hayal ederken, MEB'in 2025-2026 çalışma takvimi bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırdı. Peki, 24 Nisan Cuma günü okullar tatil ilan edildi mi? İşte yanıtı...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi resmi tatiller içinde yer alıyor ve tüm okullar tatil ediliyor. Ancak hemen ardından gelen 24 Nisan tarihi için herhangi bir idari izin veya resmi tatil kararı bulunmuyor. Yani yarın okullar tatil değil. Öğrenciler ve öğretmenler, cuma sabahı normal ders programlarına kaldıkları yerden devam edecek.

24 NİSAN CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI?

Öğrencilerin hafta sonunu da içine alan üç günlük tatil beklentisine karşın, 24 Nisan Cuma günü eğitim kurumlarında yoklama alınacak ve normal müfredat işlenecek. Bakanlığın sene başında yayınladığı eğitim öğretim çalışma takviminde ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemler net bir şekilde belli ve 24 Nisan için ek bir tatil planı yer almıyor. Velilerin ve öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurarak cuma günü normal ders saatinde okullarında hazır bulunması gerekiyor.