İlk maçın ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor, uzun süredir takımın başında bulunan ve kulübü Bölgesel Amatör Lig’den çıkaran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 59 puan toplayarak üst üste 4’üncü kez Play-Off’a kaldı. Geçen sezon şampiyonluğu son haftada kaçıran Ayvalık ekibi, Play-Off finalinde de istediği sonuca ulaşamamıştı. Karşıyaka ise farklı teknik direktörlerle üst üste 3’üncü kez Play-Off’a kalırken, 3’üncü Lig’de son 8 sezonda 5’inci kez bu başarıyı elde etti. Bu sezon Burhanettin Basatemür yönetiminde dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

8 yıl sonra 2. lige dönmek istiyor

Karşıyaka, sezonu 67 puanla tamamlarken özellikle son haftalarda hücum gücüyle dikkat çekti ve 23 yıllık şampiyonluk özlemine son verip 8 yıl sonra 2’nci Lig’e dönme umutlarını artırdı. İki ekip arasında normal sezonun ilk yarısında Ayvalık’taki mücadele golsüz sona ererken, İzmir’de oynanan rövanşı Karşıyaka 2-0 kazandı. Bu eşleşmeden galip çıkan taraf, Eskişehirspor ile Balıkesirspor arasındaki turun kazananıyla karşılaşacak. Bu turu da geçen ekip, finalde 3’üncü Grup’tan gelecek rakibiyle tarafsız sahada 2’nci Lig bileti için mücadele edecek.