Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 54 yıllık köklü bir geçmişi olan ve son 52 yılı sürekli en üst ligde sürdüren Karşıyaka, tarihinin en önemli dönemine girdi.

Karşıyaka'nın hayatta kalma yarışında yeşil-kırmızılı ekibin eski antrenörü Ufuk Sarıca’nın bu sefer rakip koltuğunda oturuyor.

Ufuk Sarıca bu kez rakip antrenörü

Karşıyaka’da 10 sezon süresince başantrenörlüğü üstlenen, kulübe Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılıları tarihinde ilk kez EuroLeague arenasına da taşımıştı.

İsmi Bostanlı’da bir parka ve kulübün altyapı tesislerine verilen Sarıca, önceki sezon yaşanan ekonomik sorun ve personel kaybının ardından veda ettiği İzmir ekibine karşı bu hafta başka bir sınav verecek.

İlk yılında Play-off'a dahil etti

Bu sezon ligin yeni ekiplerinden Safiport Erokspor’da göreve gelen Ufuk Sarıca, İstanbul temsilcisini ilk yılında Play-off'a dahil etmeyi başardı. Sarıca yönetimindeki Erokspor, ligin son 3 haftasında Karşıyaka ve Bursaspor ile üst üste bir araya gelecek.

Karşıyaka için kadar maçı

Antrenör Ahmet Kandemir idaresinde son 4 maçın 3’ünü kazanan Karşıyaka için pazar günü yapılacak Erokspor maçı zorlu bir mücadele olacak. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda yapılacak.

Ligin alt sıralarında puan durumu oldukça kritik. Son 3 haftaya girilirken tablo şu şekilde:

Karşıyaka: 7 galibiyet (Düşme hattında)

Bursaspor: 8 galibiyet

Manisa Basket, Mersin Spor ve Aliağa Petkim: 9 galibiyet