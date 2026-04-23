Son Mühür / Erkan Doğan - Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki şiddetin önlenmesini sağlayacak ‘sistemsel’ bir değişiklik yapmadığını söyledi.

Türkiye okullarda gerçekleşen silahlı saldırılar sonucu yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin yasını tutarken, yaşanan onca acı, velilerin yaşadığı tedirginlik ve kaygılara rağmen hala Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm kamu okullarının güvende olmasını sağlayacak sistemsel bir adım atmadığını ifade edildi. Bu sözlerin sahibi Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilcisi Eğitim-İş 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın sistematik anlamda bir önlem almadığını görüyoruz. Bakanlık aldığı güvenlik tedbirlerini basın yolu ile kamuoyuna duyuruyor. Velilerin okula girişinde randevu sisteminin olması. Her okulun önünde polis ya da bekçi gibi güvenlik görevlisinin bulunması. Riskli okullarda sabit güvenlik birimlerinin bulunması. Ya da öğrencilerin belli okullarda arama yapılarak okula alınması. Okullarda dedektör kullanılması gibi. Yaşanan acı olayların ardından bir haftayı geçmesine rağmen bakanlık sistemsel bir değişiklik yapmadı. Makul adımlar atmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sistemin önünü tıkıyor. Hala görevinde istifa etmedi. Bu işi daha iyi yönetecek insanlara görevi devretmiyor. Bir an önce kendisinin bu görevden ayrılmasını bekliyoruz.Kendisine geçtiğimiz hafta Ankara’da yaptığımız yürüyüşte iletmek istediğimiz acil eylem planı vardı. 10 saat süren polis engeli nedeniyle Bakanlığa ulaşamadığımız için iletemedik” dedi.

CHP’li Bağcıoğlu’na tepki ! Okullarda komando istemiyoruz

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun, “Okullarda görevden ayrılan uzman çavuşlar güvenlik görevlisi olarak görev yapsın” önerisini de eleştiren Barış Düdü, “En önemlisi okul girişlerinde kadrolu güvenlik elemalanları talep ediyoruz. Bazı siyasilerin açıklamalarında, ‘Emekli uzman çavuşlar görevlendirilsin’ gibi ifadeler var. Biz okul önünde komando istemiyoruz. Bizim okulların önünde kadrolu güvenlik personelinden kastımız, halkımızın geçmişten hatırladığı Hababam Sınıfındaki kapıdaki Veysel Efendi. Kimdir bu, öğrenciyi tanıyan, mahalleyi tanıyan. mezun öğrencileri bilen. Okul kültürüne hakim sivil vatandaşlardır. Burada biz o mahalleyi tanıyan pedagojik olarak kendisinin eğitildiği, çocukları tanıyan kişilerdir”

Eğitimcilerden Şiddete Son Verecek Acil Eylem Planı

Her okulda revir ve sağlık görevlisi kadrolu göreve getirilmeli

Okullarda yeterli sayıda kadrolu temizlik elemanı derhal görevlendirilmeli

Her okulda rehber öğretmen sayısı öğrenci sayısına göre artırılmalı

Her okulda bir rehber öğretmen çalışır hale getirilmeli

Rehber öğretmeni raporları kesinlikle dikkate alınmalı

Ülkemizdeki sosyal hizmetler sistemleri geliştirilmeli. Okullarla SHÇEK arasındaki ilişki artırılmalı

Öğretmenler üzerinden CİMER baskısına hemen son verilmeli.

Bakanlıkta tarafından öğretmenler üzerinde yürütülen itibarsızlaştırma çalışmalarına son verilmeli

Kalabalık sınıflar azaltılmalı. Yeni derslikler yapılmalı

Müfredat hemen değiştirilmeli. Sanat, spor, edebiyat gibi kişilik gelişimi sağlayan öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirecek dersler güçlendirilmelidir

Okul takımları, sanat kulüpleri yaygınlaştırılmalı

Tüm okulda TSE güvenlik ve fiziki koşullara uygun hale getirilmeli.