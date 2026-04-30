Mayıs ayındaki resmi tatillerde şehir içi ulaşımı kullanacak yurttaşları yakından ilgilendiren resmi adım atıldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe giren yeni kararnameyle, üç büyük kentte milyonlarca kişinin günlük ulaşım yükünü çeken dev raylı sistemlerin bayram günlerinde bedava hizmet vermesi karara bağlandı.

ULAŞIM KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçirilen ücretsiz seyahat uygulaması, mayıs ayındaki bayramlarda yurttaşların kent içi hareketliliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor. İlgili karar doğrultusunda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki kritik ulaşım ağları vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Düzenlemenin kentlerdeki trafik yoğunluğunu azaltması ve kutlama etkinliklerine katılımı teşvik etmesi bekleniyor.

İŞTE ÜCRETSİZ OLAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Yürürlüğe giren kararda, iki resmi tatil gününde ücret tarifesi uygulanmayacak raylı sistem hatları net bir şekilde belirlendi. Alınan kararla birlikte Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da ise iki kıtayı birleştiren Marmaray'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yurttaşların kullanımına bedava sunulacak.